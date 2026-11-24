Condenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes parece indiscutible. Pero ¿qué hacemos cuando no deja marcas visibles, se esconde en el silencio o un niño intenta contar lo que vive y no encuentra quién lo escuche? Ahí es donde se pone a prueba nuestra responsabilidad como adultos.

Las cifras de violencia sexual contra la niñez siguen siendo una señal de alerta. Sin embargo, detrás de cada registro hay una historia y, muchas veces, una vulneración que pudo permanecer oculta durante meses o años. No podemos limitarnos a reaccionar cuando el daño ya está hecho. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para reconocer estas situaciones a tiempo y, sobre todo, para prevenirlas.

En nuestro trabajo de protección y cuidado sabemos que las vulneraciones no siempre son evidentes. Por eso, proteger exige mucho más que reaccionar ante una denuncia: implica construir entornos seguros, preparar a los adultos para reconocer señales y generar espacios donde niños y niñas puedan hablar sin miedo y encontrar una respuesta. También significa comprender que el acompañamiento no termina cuando cesa la violencia: recuperar la confianza y la seguridad es parte fundamental de su protección.

No podemos trasladar a niños y niñas la responsabilidad de protegerse. Somos los adultos, las familias, las comunidades y las instituciones quienes debemos escuchar sin juzgar, tomar en serio sus relatos y actuar oportunamente. Porque cuando un niño pide ayuda y no encuentra respuesta, el silencio también puede convertirse en una forma de desprotección.

Este 18 de noviembre, Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación, recordemos que condenar la violencia es apenas el punto de partida. Nuestra responsabilidad es reconocerla, prevenirla y garantizar que ningún niño o niña tenga que enfrentarla en soledad.