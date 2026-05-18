Más de mil personas corrieron por el río Mapocho en corrida por sus 16 años de saneamiento

Tal como hace algunas semanas con el concierto de Francisca Valenzuela en el Parque de La Familia de Quinta Normal, el Río Mapocho fue protagonista de un evento multitudinario. El icónico cauce de la Región Metropolitana recibió a más de mil corredores y familias que recorrieron su lecho absolutamente limpio hace 16 años, gracias al Plan de Saneamiento, el que representó el hito medioambiental más importante de la historia reciente de la capital. La actividad encabezada por el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, contó con la presencia del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien participó de la competencia cruzando la meta a la altura del Espacio Metropolitan, en la comuna de Vitacura.

“Aguas Andinas Río Arriba” arrancó su trazado de los 10K bajo el puente Pio Nono con cerca de 600 runners, a los que minutos más tarde se les unió otro medio millar de competidores tras la largada de los 5K a la altura del Puente La Concepción. Todo el grupo enfiló por la ribera del río, cruzando sus aguas hacia la meta en Vitacura, en medio de la octava versión de una competencia que no solo promueve la actividad física, sino que también conecta a las personas con un río que hace 16 años volvió a ser parte activa del paisaje y la vida urbana de más de siete millones de personas.

“Esta corrida refleja cómo el río Mapocho se ha ido integrando nuevamente a la vida urbana de Santiago. No se trata solo de una actividad deportiva, sino de una experiencia que invita a las personas a recorrer, valorar y reencontrarse con un espacio natural recuperado, que hoy aporta al bienestar y la calidad de vida de la ciudad en medio del propósito de nuestra compañía de seguir abriendo espacios que permitan a las personas seguir disfrutando de un recurso tan valioso junto a entornos limpios y saludables”, señaló José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

La actividad contó con la participación de autoridades como el gobernador Claudio Orrego y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quienes fueron protagonistas del circuito de los 5K.

“Esta es una carrera muy linda, porque reivindica no solo el deporte, que siempre es vida y salud, sino también nuestro río Mapocho. El río lleva más de 20 años limpio, pero la gente todavía lo asocia a suciedad porque a veces se ve turbio por los sedimentos del cerro. Reconciliar el río con la ciudad y el deporte con el río me parece una mezcla maravillosa, y hoy venimos con más de mil personas a recorrerlo y correrlo con mucho entusiasmo”, señaló el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

“Estoy con una bonita expectativa para hacer deporte y conocer esta experiencia de correr por el río Mapocho. Nunca lo había hecho antes y no sabía que se podía, así que vengo muy motivado para esta actividad”, señaló Agustín Iglesias, alcalde de Independencia.

El evento se desarrolló en un entorno que, tras años de transformación, hoy presenta un cauce libre de descargas contaminantes y condiciones que han permitido el retorno progresivo de biodiversidad, consolidándose como un espacio apto para actividades deportivas, culturales y ciudadanas. Esta evolución ha permitido recuperar el río como un eje activo dentro de la ciudad, impactando positivamente en la calidad de vida de más de siete millones de personas y fortaleciendo una nueva relación entre Santiago y sus cursos de agua.

La jornada concluyó con la premiación de los participantes, entrega de medallas, diversas actividades familiares, y un show musical a cargo de la destacada artista nacional, Javiera Mena, quien puso el punto final a una mañana en la que miles de personas pudieron palpar y sentir las aguas de un río que cada día sigue potenciando su presencia en la vida cotidiana de Santiago.