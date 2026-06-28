Renuevan alianza para restaurar el Parque Nacional Torres del Paine

En el marco del Día Mundial del Árbol, que se conmemora el 28 de junio, la Fundación Reforestemos anunció la renovación de su alianza con Conaf Magallanes para dar continuidad al programa de restauración ecológica que la corporación desarrolla desde 2012 en el Parque Nacional Torres del Paine. La iniciativa contempla la plantación de 10.500 nuevos árboles nativos y la recuperación de 3,5 hectáreas afectadas por incendios forestales.

La Patagonia es reconocida como uno de los principales hotspots de biodiversidad del planeta, y el Parque Nacional Torres del Paine destaca como una de sus áreas más emblemáticas. El territorio cuenta con la categoría de Reserva de la Biósfera y es considerado una de las principales maravillas naturales del mundo.

Una restauración que continúa más de una década después

El incendio forestal ocurrido en diciembre de 2011 marcó uno de los mayores desastres ecológicos registrados en Chile, afectando gravemente al Parque Nacional Torres del Paine. A partir de ese escenario surgió la Fundación Reforestemos, originalmente bajo el nombre de Reforestemos Patagonia, con el objetivo de contribuir a la recuperación de los ecosistemas dañados.

Más de una década después, la organización y la Corporación Nacional Forestal renovaron el convenio suscrito en 2025 para fortalecer las labores de restauración en el parque y mantener una intervención de largo plazo en uno de los paisajes naturales más representativos del país.

El nuevo acuerdo considera la plantación de 10.500 ejemplares adicionales de lenga (Nothofagus pumilio), especie nativa clave de los bosques subantárticos de Chile, además de la restauración de 3,5 hectáreas afectadas por incendios. Las acciones se ejecutarán hasta octubre de 2027.

“Los incendios que afectaron Torres del Paine dejaron heridas que tardan décadas en sanar. Renovar este convenio con CONAF Magallanes es nuestra forma de decir que el compromiso de Reforestemos con ese territorio no termina con una plantación, sino que recién empieza: una apuesta por una intervención sostenida en el tiempo, en uno de los ecosistemas más relevantes del mundos”, afirma Suzanne Wylie, Directora Ejecutiva de Fundación Reforestemos.

Resultados y proyección del trabajo conjunto

La primera etapa del convenio, firmada en 2025, permitió la plantación de 10.500 árboles en sectores degradados del parque, consolidando una estrategia de restauración de largo plazo.

La iniciativa forma parte del Programa de Restauración Ecológica que Conaf desarrolla en Torres del Paine para recuperar, de manera planificada, las áreas afectadas por incendios forestales dentro del área silvestre protegida. En ese marco, la alianza con Fundación Reforestemos aporta financiamiento, producción de plantas y apoyo en la ejecución en terreno, fortaleciendo una intervención técnica y colaborativa.

“Estamos complacidos de renovar esta alianza estratégica con uno de nuestros más importantes socios en materia de restauración como ha sido la fundación Reforestemos, principalmente porque en este ámbito requerimos del aporte de diversos sectores para un objetivo a largo plazo y, además, fortalecer de esta manera la alianza público privada”, señaló John Revello, director regional de CONAF.

Por su parte, el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, manifestó que “cuidar y recuperar nuestros bosques es una tarea de largo plazo que requiere colaboración, compromiso y trabajo conjunto por el patrimonio natural de Magallanes”.

Con esta renovación, ambas instituciones buscan dar continuidad al programa de recuperación ecológica posterior a los incendios forestales, consolidar una intervención sostenida en el Parque Nacional Torres del Paine y contribuir a la conservación de uno de los ecosistemas de mayor valor ambiental y patrimonial del país.