Fin de semana largo deja cuatro fallecidos y más de 970 infracciones en carreteras

Carabineros informó que el fin de semana largo ya registra cuatro personas fallecidas y 160 siniestros de tránsito a nivel nacional, en medio del operativo especial desplegado por el feriado del lunes 29 de junio.

Como parte del balance, la institución detalló que durante los controles efectuados en rutas del país se ha detenido a 73 personas y se han cursado 973 infracciones por diversas faltas detectadas durante las fiscalizaciones.

Asimismo, la policía uniformada indicó que entre las 18:00 horas del viernes y las 23:59 del sábado se realizaron 26.014 controles y fiscalizaciones, además de 7.049 exámenes preventivos en las carreteras.

En cuanto al flujo vehicular, Carabineros precisó que 273.222 vehículos abandonaron la Región Metropolitana durante el período considerado, en el marco del desplazamiento de miles de personas por el fin de semana largo.