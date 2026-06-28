Mirosevic suspende viaje con Kast para participar en votación sobre acusación a Grau

El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, resolvió no integrar la delegación que acompañará al Presidente José Antonio Kast en su gira de Estado a Paraguay y Uruguay, luego de que el Senado fijara para este martes la votación de la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau.

El parlamentario explicó que su prioridad será participar en la sesión del Senado, argumentando que tiene la responsabilidad de intervenir en el debate y emitir su voto respecto del libelo. Según indicó, cuando aceptó la invitación presidencial aún no existía una fecha definida para la revisión de la acusación, por lo que la programación posterior modificó sus planes.

Mirosevic sostuvo que la incertidumbre sobre el resultado de la votación hace indispensable su presencia en el hemiciclo y afirmó que habría sido una “tremenda injusticia” que la acusación prosperara sin su participación.

Pese a declinar el viaje, el senador agradeció la invitación formulada por el Presidente Kast y recalcó que su decisión responde exclusivamente a la coincidencia entre la gira oficial y la sesión legislativa.

Con esta determinación, el legislador confirmó además que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, en una jornada que será decisiva para el futuro del libelo en el Senado.