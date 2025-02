El duelo tras la pérdida de un ser querido: 5 consejos para afrontar la muerte de la pareja

Hace un tiempo, Carlos Caszely, ícono del fútbol chileno, abrió su corazón y dejó a todos conmovidos al hablar sobre la soledad y la muerte de su esposa María de los Ángeles Guerra, quien falleció hace casi tres años. El ‘Rey del metro cuadrado’ habló con honestidad sobre su profundo deseo de reunirse con el gran amor de su vida.

La muerte de la pareja no es sólo decirle adiós a una persona muy especial. Se trata, además, de despedirse de un pasado, un presente y un futuro juntos. Es un adiós a un plan de vida, a proyectos en común, a experiencias inolvidables, a momentos solo de los dos, a recuerdos aún entre tus cosas.

Superar todo esto no es nada fácil. No lo es y no lo va a ser. Necesitarás tiempo, duelo, y habrá dolor. Sin embargo, debes superarlo porque la vida sigue.

¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Es más, ¿cómo superar la muerte de tu pareja, tu amigo, tu amante, tu cómplice, tu compañero? Parece algo imposible, mas no lo es.

Cada persona es un mundo y afronta la pérdida y el duelo de una manera diferente. No obstante, lo cierto es que existen determinadas pautas y técnicas que nos pueden ayudar a superar la muerte de la pareja de mejor manera.

Porque, inevitablemente, debes tener en cuenta que debes cerrar la herida de la manera correcta. De lo contrario, el duelo no se completará e incluso podrá acarrear problemas en el futuro: fobias, miedos, inseguridades, incapacidad para el compromiso, etc.

La etapa de duelo es diferente según cada persona, siendo más o menos intensa y durando más o menos tiempo.

El duelo es una reacción física, emocional y social a la muerte de una persona a la que hemos querido. Dependiendo de cada cual, la reacción será más o menos intensa, tendrá unas características u otras y se necesitará más o menos tiempo.

Sin embargo, el tiempo siempre es necesario. Es decir, debes darte tiempo a ti mismo, debes entender que lo sucedido no es fácil, comprender que debes ser condescendiente con tu propio yo.

El duelo es una experiencia necesaria, aunque traumática. Por eso, se debe entender que habrá dolor, una herida que debe cicatrizar. Debes ser transigente contigo mismo y darte el tiempo necesario para que la herida cicatrice bien. Debes permitirte el dolor y la tristeza.

Por otra parte, los expertos describen que el duelo suele durar unos 18 meses. Si la tristeza y el dolor sigue siendo extremadamente agudos tras este tiempo, quizás sea hora de buscar la ayuda de un profesional. Aunque, cada uno tiene sus propios tiempos.

5 consejos para afrontar la muerte de la pareja

1. Permítete vivir el duelo: El duelo es un proceso necesario que requiere tiempo y paciencia. Acepta la pérdida, vive el dolor y ajusta tu vida a la nueva realidad sin tu pareja. Date permiso para sentir tristeza y recordar con cariño los momentos compartidos.

2. Habla de tu pareja y tus emociones: Compartir recuerdos y hablar de la persona fallecida ayuda a integrar su pérdida en tu historia personal. Expresa lo que sientes, ya sea con amigos, familiares o en un grupo de apoyo.

3. Visualiza un nuevo futuro: Aunque es doloroso, es importante imaginar un futuro diferente. Establece metas a corto plazo y trabaja en construir una vida donde los recuerdos de tu pareja enriquezcan tus experiencias.

4. Retoma actividades que disfrutaban juntos: Aunque al principio puede ser difícil, gradualmente vuelve a hacer cosas que te hacían feliz. Integra los recuerdos de tu pareja en estas actividades para darles un nuevo significado.

5. Busca ayuda profesional si lo necesitas: Si el duelo se prolonga o se vuelve abrumador, considera acudir a un psicólogo. La terapia puede ayudarte a gestionar tus emociones y a encontrar el camino para retomar tu vida.

Recuerda que superar la pérdida no significa olvidar, sino aprender a vivir con los recuerdos y seguir adelante.