“Mentiroso”, el grito que marcó el cierre de la Cuenta Pública del Presidente Kast

Los momentos finales de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast estuvieron marcados por una inesperada interrupción desde el público presente en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Cuando el Mandatario se encontraba cerrando su discurso ante parlamentarios, autoridades e invitados, una voz masculina se escuchó desde las tribunas gritando “¡Mentiroso!”, justo cuando el jefe de Estado entregaba su mensaje final al país.

Minutos antes de concluir su intervención, Kast había destacado la necesidad de avanzar hacia un país más unido y optimista. “Un Chile que se levanta, un Chile de encuentro, un Chile que nos permite hacer realidad los sueños de todos nuestros compatriotas”, señaló.

Fue en ese momento, mientras los asistentes aplaudían el cierre de la alocución presidencial, cuando se produjo la interrupción.

El Presidente advirtió inmediatamente lo ocurrido y dirigió su mirada hacia el sector desde donde provenía el grito. Lejos de responder con una confrontación, optó por contestar directamente desde el podio.

“Que Dios los bendiga a todos y que Dios lo bendiga usted también, un abrazo”, expresó el Mandatario.

Tras la respuesta presidencial, los aplausos continuaron en el recinto y la ceremonia siguió su curso normal. Kast aprovechó los últimos segundos de su intervención para agradecer la presencia de las autoridades y reiterar el compromiso de su administración con los objetivos planteados durante la Cuenta Pública.

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