Aumentan en Chile los casos de dolor cervical y túnel carpiano por uso excesivo de celulares

El uso intensivo de teléfonos celulares y dispositivos móviles ha encendido las alertas médicas sobre el impacto en la salud postural de niños, adolescentes y adultos. Condiciones como el “Text Neck” —dolor cervical asociado a mirar constantemente hacia abajo— y el síndrome del túnel carpiano están en aumento, afectando incluso a edades tempranas.

Además de las alteraciones cervicales, el uso prolongado de teléfonos móviles ha transformado las interacciones sociales y laborales, generando también preocupaciones sobre su impacto en la salud física de las extremidades superiores. Uno de los efectos más destacados es el desarrollo de lesiones en las manos y muñecas, particularmente en el túnel carpiano, una condición que hoy se observa con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes debido al uso intensivo de estos dispositivos.

Efectos del uso de celulares en la salud postural

Chile ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en uso de redes sociales, con un promedio de 3 horas y 11 minutos diarios frente al celular, según datos de We Are Social Canadá. Esta tendencia no solo afecta a adultos: el Ministerio de Educación revela que un 87% de los estudiantes chilenos posee un teléfono móvil propio con acceso a internet, cifra que alcanza el 94% entre los adolescentes de 14 a 17 años.

Aunque la tecnología ofrece múltiples beneficios, el exceso de tiempo frente a las pantallas puede provocar serias alteraciones posturales, dolores crónicos e incluso malformaciones a largo plazo si no se toman medidas de prevención adecuadas.

Según explica Andrea Simian, especialista en Neurocirugía de la Universidad de Chile y subespecialista en cirugía de columna y parte de la clínica especialista en manejo del dolor Revitamed, el uso prolongado de dispositivos móviles puede generar alteraciones estructurales graves tanto en la columna cervical como en las extremidades superiores.

¿Qué es el “Text Neck”?

“El término ‘Text Neck’ describe una serie de alteraciones provocadas por la flexión repetida y prolongada del cuello al mirar hacia abajo para utilizar dispositivos móviles”, señala la doctora Simian. Esta postura, frecuente en jóvenes que pasan varias horas al día enviando mensajes o navegando en redes sociales, genera una carga adicional sobre las estructuras cervicales.

Estudios demuestran que al inclinar la cabeza hacia adelante, el peso que soporta la columna cervical se incrementa notablemente: a 15 grados de flexión, la carga es de aproximadamente 12 kilos; a 30 grados, 18 kilos; y a 60 grados, hasta 27 kilos. “Esta sobrecarga constante puede deformar progresivamente las estructuras óseas y ligamentarias del cuello”, advierte.

Consecuencias a largo plazo

Si no se corrige, el “Text Neck” puede llevar a la pérdida de la curva cervical natural, lo que se conoce como “cuello militar” o “cifosis cervical”. Esta alteración en la alineación puede provocar dolor crónico, rigidez, debilidad muscular y, en casos más graves, compresión de nervios.

En etapas avanzadas, la deformidad puede requerir tratamiento médico especializado, incluyendo terapias físicas, dispositivos ortopédicos o incluso intervenciones quirúrgicas como la discectomía cervical anterior y fusión (ACDF).

Recomendaciones para prevenir el “Text Neck”

La especialista recomienda:

Mantener una postura adecuada , evitando inclinar excesivamente la cabeza.

, evitando inclinar excesivamente la cabeza. Realizar pausas activas periódicas para estirar el cuello y los hombros.

periódicas para estirar el cuello y los hombros. Incorporar ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad cervical .

. Fomentar la concientización, especialmente en niños y adolescentes, sobre los riesgos del uso prolongado de dispositivos.

“El ‘Text Neck’ es una condición prevenible mediante simples cambios en los hábitos posturales”, enfatiza la doctora Simian.

Síndrome del túnel carpiano y otras lesiones

Además del impacto en la columna, la doctora Simian advierte sobre las lesiones que el uso prolongado del móvil puede provocar en las manos y muñecas.

“El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando el nervio mediano que atraviesa la muñeca se comprime debido a inflamación de los tejidos circundantes”, explica la especialista. Esta compresión genera síntomas como hormigueo, dolor y debilidad, especialmente en el pulgar, el índice y el dedo medio.

El uso excesivo del celular, al requerir movimientos repetitivos de los dedos y mantener posturas forzadas durante tiempos prolongados, puede agravar esta condición.

Otras lesiones asociadas al uso del móvil

Entre las patologías más frecuentes se encuentran:

Tendinitis de Quervain : inflamación de los tendones que controlan el movimiento del pulgar.

: inflamación de los tendones que controlan el movimiento del pulgar. “WhatsAppitis”: dolor e inflamación en el pulgar debido al uso excesivo de aplicaciones de mensajería.

Prevención y recomendaciones para cuidar manos y muñecas

Realizar pausas activas cada 20 a 30 minutos .

. Alternar el uso de ambas manos para manipular el dispositivo.

para manipular el dispositivo. Incorporar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de manos y muñecas.

de estiramiento y fortalecimiento de manos y muñecas. Utilizar soportes o atriles para mantener el celular a la altura de los ojos.

para mantener el celular a la altura de los ojos. Promover la concientización sobre los riesgos y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

“El uso consciente y responsable del teléfono móvil es clave para prevenir lesiones a largo plazo en la columna y las extremidades superiores”, concluye.