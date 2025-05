Nueva tecnología para detección temprana de cáncer de piel en Chile

En el marco de la pronta conmemoración del Día del Melanoma (23 de mayo) y con el objetivo de reforzar la prevención y detección precoz del cáncer de piel, la Fundación Arturo López Pérez (FALP) recibió una innovadora tecnología de análisis facial, VISIA, que permitirá mejorar la evaluación cutánea de pacientes en sus consultas dermatológicas.

El equipo, entregado por ISDIN Chile, permitirá a los profesionales de la salud contar con una herramienta de diagnóstico visual de alta precisión, capaz de analizar múltiples parámetros de la piel, como el daño solar, pigmentación, poros, textura y presencia de lesiones, entre otros. Esta tecnología se incorporará al trabajo clínico que FALP realiza en sus unidades dermatológicas y de oncología, apoyando así una atención más personalizada y preventiva.

Un apoyo clave en la lucha contra el cáncer de piel

En el caso de Chile, según la International Agency for Research on Cancer, se diagnostican al año más de 800 casos nuevos de cáncer de piel (Melanoma) que tiene una mortalidad de 300 fallecimientos anuales, según la International Agency for Research on Cancer, siendo esta una de las formas más agresivas del cáncer cutáneo. La radiación ultravioleta, la exposición prolongada al sol sin protección y el envejecimiento de la población son algunos de los factores que contribuyen al aumento sostenido de esta patología.

“Para nosotros la prevención y la detección precoz del cáncer, en este caso el cáncer de piel, es un aporte fundamental para nuestros pacientes. Esta tecnología (la VISIA), permite detectar el riesgo al cáncer de piel anticipadamente, y va a ayudar a ese propósito que se une con los de ISDIN en nuestra misión y, sin duda, va a ser una tremenda contribución en luchar juntos contra el cáncer de piel”, expresó Dr. Ricardo Morales, Director Médico de FALP.

Un compromiso sostenido con la prevención

La entrega de este equipo es parte de una colaboración que ISDIN mantiene con la Fundación Arturo López Pérez desde hace más de tres años. A través de distintas iniciativas conjuntas, ambas instituciones han trabajado para promover la educación sobre el cuidado de la piel, la fotoprotección responsable y la detección temprana del cáncer cutáneo.

Con la VISIA “el dermatólogo va poder personalizar el tratamiento, ya que el software permite al paciente visualizar en qué condición está su piel. También se puede ver cómo la piel ha ido reaccionando a un tratamiento o cuáles son las lesiones que tiene. De manera que también, junto con que el paciente se puede hacer evidente el daño que tiene. Con la VISIA también estamos disminuyendo costos y previniendo momentos que pueden ser dolorosos cuando se agrava una lesión a la piel”, explicó Francys Miranda, gerente del Área Médica de Isdin Chile.

Así, el fortalecimiento de la atención dermatológica llega en un momento clave, cuando la conciencia pública sobre el melanoma adquiere mayor relevancia con la llegada del invierno, época en la que muchas veces se descuida la protección solar, pese a que la radiación sigue siendo dañina.

Con la incorporación de la VISIA, FALP refuerza su compromiso con la atención integral y la prevención del cáncer en Chile, acercando a sus pacientes tecnologías de punta que permiten un diagnóstico más completo, con impacto directo en la calidad de vida y los resultados clínicos.

Desde ISDIN, hacen un llamado a mantener una rutina de fotoprotección diaria durante todo el año, sin importar la estación ni las condiciones climáticas. La radiación ultravioleta está presente incluso en días nublados o fríos, y su acumulación es un factor determinante en el desarrollo de enfermedades cutáneas. Proteger la piel de forma constante es una medida sencilla pero crucial para prevenir el daño solar y reducir el riesgo de cáncer de piel.