¿Naciste entre 1971 y 1981? Así puedes protegerte del sarampión y evitar nuevos brotes en Chile

Con el objetivo de mantener a la población protegida frente al sarampión, el Ministerio de Salud (Minsal) inició la campaña de refuerzo de vacunación que pone especial énfasis en quienes nacieron entre 1971 y 1981. Esta medida responde al riesgo de importación de casos desde países donde aún existen brotes activos, a pesar de que la enfermedad fue eliminada en Chile en 1993 y del continente americano en 2016.

La académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello María Pilar Valenzuela explica que “el sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa, que se transmite por vía aérea o por contacto con secreciones respiratorias. Puede tener complicaciones graves como neumonía, otitis media e incluso encefalitis, especialmente en niños y personas no inmunizadas”.

¿Por qué deben vacunarse quienes nacieron entre 1971 y 1981?

En relación a lo que ocurre en Chile, la docente explica que “este grupo etario puede haber quedado fuera de los esquemas de vacunación más robustos implementados a partir de los años 80, o no contar con dos dosis registradas de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) administradas después del año de vida, lo cual impide alcanzar la inmunidad completa” y agrega que “aunque no tengan planes de viajar, deben revisar sus antecedentes vacunales y, si no tienen las dos dosis, completar el esquema. Esto es vital para prevenir brotes y proteger a la comunidad”, enfatiza.

A pesar de haber sido eliminado el brote del país, el riesgo de importación de casos sigue presente, por lo que es fundamental mantener coberturas de vacunación altas. La docente recalca que “en nuestro país, la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema regular de inmunización infantil como vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis)” y esta se inocula:

· Primera dosis a los 12 meses de edad

· Segunda dosis a los 36 meses de edad

Refuerzo de vacunación

Cabe indicar que este esquema cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve dos dosis y una cobertura igual o superior al 95% para asegurar la inmunidad colectiva.

Adicionalmente, este año se implementó la campaña de Refuerzo de Vacunación contra el Sarampión, la que está compuesta de las siguientes estrategias explica la experta:

En caso de viajes internacionales.

– Lactantes de 6 a 11 meses 29 días: deben recibir una dosis antes de viajar. Esta no reemplaza las dosis del calendario nacional.

– Niños/as desde los 12 meses con solo una dosis registrada: deben recibir una segunda dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas.

– Toda persona menor de 18 años que viaje fuera de Chile debe tener dos dosis registradas de SRP.

– Estudiantes y trabajadores que necesiten certificado de vacunación para ingresar a instituciones en el extranjero pueden solicitarlo en vacunatorios públicos o privados en convenio con la SEREMI de Salud, presentando orden médica y pasaje.

¿Dónde hay que vacunarse?

La vacuna SRP es gratuita y está disponible en todos los vacunatorios públicos y en privados en convenio con las SEREMI de Salud. Además, la campaña incluye medidas específicas para viajeros internacionales, especialmente menores de edad, quienes deben tener su esquema completo antes de salir del país.

La académica indica que “prevenir el reingreso del sarampión es una responsabilidad compartida. Padres, madres y cuidadores deben verificar el estado de vacunación de niños, niñas y adultos. Una alta cobertura es clave para mantener la inmunidad colectiva”.

Vacunarse salva vidas: prevención y responsabilidad colectiva

El sarampión no es una enfermedad menor. Puede causar complicaciones como neumonía, otitis, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños y personas no inmunizadas. Mantener el calendario de vacunación al día y participar en las campañas de refuerzo no solo protege a quien se vacuna, sino también a toda la comunidad, especialmente a lactantes, embarazadas y personas inmunocomprometidas que dependen de la inmunidad colectiva para estar a salvo. Revisar tu carnet, completar esquemas pendientes y vacunarte a tiempo es un acto de autocuidado y solidaridad social.