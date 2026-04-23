Canciller boliviano confirma invitación al Presidente Kast al país: “Punto de inflexión”

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, confirmó la invitación al Presidente José Antonio Kast para visitar su país, en el marco del nuevo acercamiento diplomático entre ambas naciones, y aseguró que un eventual encuentro podría marcar un cambio relevante en la relación bilateral.

“Estamos esperanzados de recibir prontamente al presidente Kast en Bolivia. Creemos que este es un camino que iniciamos y que va a transitar por muchos hitos”, afirmó el ministro boliviano ante los medios.

En esa línea, destacó el valor político que tendría la visita. “La visita del presidente Kast es algo que nos entusiasma (…) estamos esperanzados en que sea el punto de inflexión en nuestras historias”, señaló.

Las declaraciones se producen luego del primer encuentro oficial entre Aramayo y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, realizado en el paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado, instancia que dio inicio a una nueva etapa de diálogo entre ambos países.

Según explicó la autoridad boliviana, este acercamiento busca avanzar en una agenda común enfocada en la cooperación y el desarrollo conjunto, en un contexto marcado por una relación histórica compleja, especialmente tras la pérdida de acceso soberano al mar por parte de Bolivia.

Tras la reunión en frontera, ambas delegaciones continuaron su agenda en La Paz, donde sostienen encuentros protocolares y técnicos para abordar materias como comercio exterior, integración física, seguridad, migración y cooperación productiva.

Además, se contempla la participación de representantes del sector privado de ambos países, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos económicos.