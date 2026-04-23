Corrupción policial: dos detectives detenidos por quedarse con el botín de millonario robo

Dos oficiales en servicio activo de la Policía de Investigaciones de Calama fueron detenidos ayer por personal de la unidad anticorrupción del OS-7 de Carabineros, luego de que fueran acusados de quedarse con la mayor parte del dinero recuperado después de un robo. Los dos oficiales, un comisario y un subcomisario, son funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de dicha ciudad.

Según El Mercurio de Calama, además de ambos oficiales fue detenido también un particular. El mismo medio indicó que “uno de los detectives involucrados en estos delitos funcionarios sería parte del equipo que el año pasado desbarató una red dedicada a la extorsión y amenazas, y que además abrió otras aristas de investigación que efectuaba la Bicrim de la PDI de Calama”, en referencia a un grupo criminal de origen venezolano que se dedicaba al préstamo “gota a gota” en dicha comuna, cobrando altísimo intereses y extorsionando a sus víctimas.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por El Mostrador, la acusación específica en contra de los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones dice relación con una diligencia en la cual los policías recuperaron cerca de 70 millones de pesos de un robo ocurrido el año pasado, pero entregaron solo cerca de tres millones. Según Radio Bío Bío, uno de los imputados fue detenido en la ciudad de Los Angeles y luego trasladado a Calama, con el fin de enfrentar el control de detención y posiblemente la formalización de investigación, programados para esta jornada.

Sin embargo, esta información es preliminar, ya ni la fiscalía ni la Policía de Investigaciones han entregado antecedentes a este respecto.