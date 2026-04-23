Tesorería inicia embargos y retenciones a deudores CAE con ingresos sobre $5 millones

La Tesorería General de la República (TGR) activó una nueva fase en la persecución de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE): comenzó a ejecutar embargos y retenciones de activos contra contribuyentes con ingresos mensuales superiores a los $5 millones que, pese a haber sido notificados el pasado 6 de abril, no regularizaron su situación.

La TGR sostiene que la ofensiva apunta a un grupo acotado pero de alto ingreso: 1.340 casos a nivel nacional. En estos, el organismo ya inició acciones para recuperar recursos fiscales mediante la retención de cuentas bancarias, inversiones —como depósitos a plazo o fondos mutuos— e incluso bienes físicos como propiedades y vehículos, todo bajo el marco de la normativa vigente.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia de cobro más amplia que, en lo que va de 2026, ya supera los $20 mil millones en recaudación. Según informa la Tesorería, solo en abril se han cerrado más de 7.500 convenios asociados al CAE, con ingresos por sobre los $8.400 millones. A esto se suman otros $2.400 millones pagados —total o parcialmente— por deudores del tramo sobre $5 millones, fuera de acuerdos formales.

En paralelo, la TGR mantiene una vía menos coercitiva para el resto de los morosos. Desde el 1 de abril opera un sistema de convenios dirigido a quienes perciben menos de $5 millones mensuales, con condiciones para facilitar la regularización. A esto se agrega una campaña informativa vía correo electrónico que detalla alternativas de pago y reprogramación.

El mensaje es claro: mientras se abren opciones para ordenar deudas en los tramos medios y bajos, el foco más duro se instala sobre quienes tienen mayor capacidad de pago y siguen al margen.