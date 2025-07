Cómo evitar bacterias en tu refrigerador y mantener tus alimentos seguros este invierno

Tu refrigerador puede parecer limpio, pero si no se mantiene con higiene y orden, podría transformarse en el lugar perfecto para que proliferen bacterias peligrosas para nuestra salud.

Claudia Rojas, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la U. Andrés Bello, advierte que gérmenes como Listeria monocytogenes, Salmonella o Escherichia coli pueden sobrevivir y multiplicarse incluso a bajas temperaturas si se descuidan las condiciones básicas de conservación.

“Muchas de estas bacterias provocan enfermedades gastrointestinales que van desde cuadros leves con diarrea y fiebre, hasta infecciones graves como la listeriosis, especialmente peligrosa para embarazadas, adultos mayores y personas inmunocomprometidas”, señala la nutricionista.

Errores más comunes

Existen algunas prácticas habituales que pueden favorecer la llamada contaminación cruzada, como guardar alimentos sin tapar, dejar carnes crudas junto a productos listos para el consumo, no limpiar derrames o sobrecargar el refrigerador con comida. Rojas menciona que incluso dejar alimentos calientes dentro del refrigerador o mantener productos vencidos puede alterar la temperatura interna y favorecer la proliferación de microorganismo.

Una buena manera de evitar este escenario, según la académica, es organizar el refrigerador de forma estratégica.

Las carnes crudas deben ir en la parte más baja en envases herméticos; los alimentos cocidos en las repisas superiores, bien tapados, y las frutas y verduras en compartimientos específicos separados del resto de la comida.

Rojas sugiere usar envases de vidrio o plástico libre de BPA, etiquetar los alimentos con fecha de preparación y aplicar el método FIFO (first in, first out), para que lo que entra primero, se consuma primero.

Temperatura y limpieza frecuente

De acuerdo con la especialista, el refrigerador debe mantenerse entre 0°C y 4°C, mientras que el congelador debe estar a -18°C o menos. “Esto evitará que los productos ingresen en la llamada “zona de peligro”, que es entre 5°C y 60°C, rango de temperatura en que las bacterias se multiplican rápidamente”, explica.

Por otro lado, también recalca la importancia de una buena limpieza del refrigerador: al menos una vez por semana. “lo ideal es hacerlo con agua tibia y bicarbonato o vinagre. Para desinfectar se puede usar agua fría con cloro (5ml por litro). Obviamente, debe desenchufar el equipo, sacar todos los alimentos y desmontar repisas y gavetas”, añade.

Además, sugiere evitar abrir el refrigerador innecesariamente, controlar el termostato, y planificar el menú de la semana para reducir las mermas y aprovechar los productos antes de que venzan.

Para terminar, indica estar atento a señales de alerta como mal olor, cambio de color, textura viscosa, moho o sabores anormales que indican que el alimento ya no es seguro de consumir. “La desecación también es un signo de deterioro, ya que puede alterar la calidad del alimento, incluso si sigue estando frío”, concluye.

Refrigerador seguro: orden, limpieza y control de temperatura

La mejor defensa contra las bacterias invisibles que pueden proliferar en tu refrigerador es mantener una adecuada organización, higiene y temperatura de conservación. Separar correctamente los alimentos crudos de los cocidos, almacenar todo en envases herméticos y limpiar de inmediato cualquier derrame son gestos simples, pero determinantes para evitar la contaminación cruzada.

Además, es clave revisar fechas de vencimiento, programar limpiezas semanales con productos seguros como bicarbonato o vinagre, y controlar que la temperatura se mantenga entre 0°C y 4°C. Con estas medidas, se protege la salud de toda la familia, se prolonga la vida útil de los alimentos y se previenen intoxicaciones alimentarias que pueden ser graves, especialmente en niños, embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.