Medicamentos falsificados: un problema mundial

¿Van los falsificadores de medicamentos un paso por delante de las autoridades reguladoras? Los expertos y las asociaciones del sector tienen motivos para temer que los reguladores estatales ya no puedan seguirles el ritmo. El reto se hace especialmente patente en productos con una enorme demanda, como Ozempic, Wegovy y Zepbound.

Estos medicamentos, conocidos como “inyecciones para adelgazar”, contienen principios activos llamados semaglutida o tirzepatida, que se desarrollaron originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, también provocan una pérdida de peso considerable y duradera. Como consecuencia, cada vez más personas quieren adelgazar con su ayuda, lo que provoca escasez de suministro. Las falsificaciones han llenado rápidamente este vacío.

OMS: uno de cada diez medicamentos es falso

La falsificación de medicamentos es un problema mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS)estima que uno de cada diez medicamentos es falso, sin garantía de beneficios para la salud.

Esto es un problema sobre todo en países con ingresos bajos y medios, especialmente en algunas partes de África y Asia. Pero incluso en países con ingresos más altos, alrededor del 1 % de la población adquiere medicinas de fuentes no reguladas.

En algunos casos, los ingredientes de estos productos pueden ser simplemente ineficaces. En otros casos, sin embargo, pueden producirse efectos secundarios o nuevos problemas de salud. “Quienes compran medicamentos en línea de fuentes no autorizadas y no reguladas se exponen a productos potencialmente inseguros que no han sido sometidos a una evaluación o autorización adecuadas o que no cumplen con los estándares de calidad”, explicó la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), responsable de la regulación de los medicamentos, en 2023, cuando emitió sus primeras advertencias sobre este problema.

Al año siguiente, la OMS advirtió sobre lotes falsificados de Ozempic que inundarían el mercado negro.

¿Dónde se compran los medicamentos falsificados?

Los medicamentos no controlados se venden a través de farmacias exclusivamente en línea, sitios web internacionales de compra de medicamentos y distribuidores criminales organizados. No se trata de tiendas en línea de farmacias establecidas, sino de sitios web que aparentemente ofrecen medicamentos a una fracción del costo normal.

En línea, los productos parecen auténticos, pero cuando se entregan, los envases suelen presentar errores ortográficos o información incorrecta sobre los ingredientes.