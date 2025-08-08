Medicamentos falsificados: un problema mundial
La gran demanda de inyecciones para adelgazar, por ejemplo, atrae a falsificadores de medicamentos. Las plataformas de venta ilegítimas son difíciles de detectar. ¿Cómo protegerse?
¿Van los falsificadores de medicamentos un paso por delante de las autoridades reguladoras? Los expertos y las asociaciones del sector tienen motivos para temer que los reguladores estatales ya no puedan seguirles el ritmo. El reto se hace especialmente patente en productos con una enorme demanda, como Ozempic, Wegovy y Zepbound.
Estos medicamentos, conocidos como “inyecciones para adelgazar”, contienen principios activos llamados semaglutida o tirzepatida, que se desarrollaron originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, también provocan una pérdida de peso considerable y duradera. Como consecuencia, cada vez más personas quieren adelgazar con su ayuda, lo que provoca escasez de suministro. Las falsificaciones han llenado rápidamente este vacío.
OMS: uno de cada diez medicamentos es falso
La falsificación de medicamentos es un problema mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS)estima que uno de cada diez medicamentos es falso, sin garantía de beneficios para la salud.
Esto es un problema sobre todo en países con ingresos bajos y medios, especialmente en algunas partes de África y Asia. Pero incluso en países con ingresos más altos, alrededor del 1 % de la población adquiere medicinas de fuentes no reguladas.
En algunos casos, los ingredientes de estos productos pueden ser simplemente ineficaces. En otros casos, sin embargo, pueden producirse efectos secundarios o nuevos problemas de salud. “Quienes compran medicamentos en línea de fuentes no autorizadas y no reguladas se exponen a productos potencialmente inseguros que no han sido sometidos a una evaluación o autorización adecuadas o que no cumplen con los estándares de calidad”, explicó la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), responsable de la regulación de los medicamentos, en 2023, cuando emitió sus primeras advertencias sobre este problema.
Al año siguiente, la OMS advirtió sobre lotes falsificados de Ozempic que inundarían el mercado negro.
¿Dónde se compran los medicamentos falsificados?
Los medicamentos no controlados se venden a través de farmacias exclusivamente en línea, sitios web internacionales de compra de medicamentos y distribuidores criminales organizados. No se trata de tiendas en línea de farmacias establecidas, sino de sitios web que aparentemente ofrecen medicamentos a una fracción del costo normal.
En línea, los productos parecen auténticos, pero cuando se entregan, los envases suelen presentar errores ortográficos o información incorrecta sobre los ingredientes.
Sensibilizar sobre los riesgos
“Los médicos solo recetan. No comprueban dónde compra el medicamento el paciente”, dijo Saifuddin Ahmed, experto en salud y epidemiólogo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Considera que los médicos también tienen la obligación de sensibilizar sobre este tema.
Ahmed dirige la iniciativa BESAFE de la mencionada universidad. Esta iniciativa investiga medidas para prevenir el consumo de medicamentos de baja calidad y falsificados. Las encuestas de BESAFE han revelado que en Estados Unidos y Sudáfrica hay poco conocimiento sobre dónde se pueden comprar medicamentos recetados de forma segura y dónde se pueden denunciar las falsificaciones o los efectos secundarios no deseados. Ahmed afirma que una mayor confianza entre los consumidores, los médicos y las autoridades reguladoras podría ayudar a evitar la compra de medicamentos falsificados y no regulados.
Para proteger a los consumidores de productos inseguros, la FDA ha puesto en marcha la campaña BeSafeRx.
En ella, los consumidores aprenden a qué deben prestar atención en las farmacias en línea y en los medicamentos que se piden por Internet.
En la Unión Europea, las características de seguridad de los medicamentos son obligatorias, incluidas las normas de etiquetado. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comunicó por escrito a DW: “Los pacientes solo deben utilizar distribuidores en línea que estén registrados en las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de la UE para reducir el riesgo de comprar medicamentos de baja calidad o falsificados”.
Europol, la autoridad policial de la UE, es responsable de la persecución de los delitos relacionados con los medicamentos en los Estados miembros. En el marco de una operación de varios meses de duración llevada a cabo en 2023, casi 1.300 personas fueron acusadas de delitos relacionados con el tráfico de medicamentos falsificados y utilizados de forma indebida, así como de sustancias dopantes. En el transcurso de la operación también se incautaron productos como pastillas, principios activos, materias primas y materiales, por un valor de 64 millones de euros.