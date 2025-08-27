El inesperado papel de los caracoles marinos en el tratamiento de ronquidos y apnea del sueño

¿Soplar la concha de un caracol marino podría ayudar a tratar la apnea del sueño?

Como una doctora que trabaja en la medicina del sueño, esta inesperada historia noticiosa definitivamente me llamó la atención.

Mi primera reacción fue de escepticismo; los especialistas del sueño típicamente no recetan los objetos naturales encontrados en las payas como terapia médica. Pero, tal vez, me apresuré demasiado a desechar la idea.

Para los que no la conocen, la concha de un caracol marino es la estructura espiral donde vive ese gran molusco que, cuando se ahueca, puede soplarse como una trompeta.

No es una práctica nueva, las culturas por todo el mundo han usado las conchas de caracol durante miles de años para rituales, ceremonias y comunicación. La novedad es la sugerencia que podrían ayudar con una seria condición médica que afecta a millones.

Todos conocemos a alguien que ronca, pero no todos los ronquidos son inocuos. Si tu pareja detecta que tú algunas veces dejas de respirar durante la noche, eso es motivo de preocupación.