Hara hachi bu, la filosofía japonesa para comer de manera saludable solo llenándonos al 80%

En todo caso, representa una forma de comer que nos ayuda a cultivar la consciencia y la gratitud al comer despacio.

La investigación sobre el hara hachi bu es limitada.

Estudios previos han evaluado los patrones dietéticos generales de quienes viven en regiones donde esta filosofía alimentaria es más común, no la “regla del 80%” de forma aislada.

Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que el hara hachi bu puede reducir la ingesta calórica diaria total.

También se asocia con una menor ganancia de peso a largo plazo y un menor índice de masa corporal en promedio.

Esta práctica también se alinea con hábitos alimenticios más saludables en hombres, quienes optan por consumir más verduras y menos cereales en sus comidas al seguir el hara hachi bu.

El hara hachi bu comparte muchos principios similares con la alimentación consciente o intuitiva.

Estos enfoques, basados ​​en la conciencia y que no se centran en dietas restrictivas, fomentan una mayor conexión con las señales internas de hambre y saciedad.

Las investigaciones demuestran que ambos enfoques también pueden ayudar a reducir la ingesta emocional de alimentos y mejorar la calidad general de la dieta.

Ser conscientes y disfrutar

El hara hachi bu también puede tener muchas ventajas que van más allá de la pérdida de peso.

Por ejemplo, el enfoque del hara hachi bu en la consciencia y la alimentación intuitiva puede ofrecer una manera suave y sostenible de apoyar cambios de salud a largo plazo.

Estos cambios sostenibles son mucho más fáciles de mantener a largo plazo.

Esto puede mejorar la salud y prevenir la recuperación del peso perdido, un riesgo para quienes adelgazan con dietas tradicionales.