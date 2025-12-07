La influenza no da tregua

A pesar del avance de la primavera y la proximidad del verano, la circulación de virus de la influenza no parece ceder. Después del brote de influenza estacional de invierno, ha vuelto a aparecer, en su variante A H3N2.

La situación en la semana epidemiológica 47 (16 al 22 de noviembre), en 4.232 casos analizados confirmó la presencia de 2.300 virus respiratorios en 2.115 casos, con una positividad de 50,0%. Influenza A es el que se presenta con mayor frecuencia, donde los grupos más afectados son los de 5 a 14 años, seguido del grupo de 1 a 4 años, mientras que Rinovirus se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 1 a 4 años, seguido por el grupo de menores de 1 año. En pacientes ambulatorios se detectan, en orden de frecuencia, casos positivos de Influenza A, Rinovirus, SARS-CoV-2. Esta situación nacional es la misma que ocurre en nuestra región, según los centros centinelas de Concepción y Talcahuano. Afortunadamente, la mayoría de los casos registrados son leves y atendidos en centros médicos ambulatorios.

Esta situación se había dado antes en el año 2022, donde también existió un brote primaveral de Influenza. Se debe principalmente a las características del virus que presenta una alta capacidad de mutar, de hecho, por eso la vacuna cambia todos los años y sólo dura una temporada. Además de que este año se han alcanzado porcentajes de vacunación muy bajos en nuestra región, siendo una de las con menor cobertura a nivel nacional. Es relevante destacar que la vacuna no previene los contagios, sino que la presentación las formas más graves de la enfermedad, se espera que la vacunación evite las muertes por influenza.

Dado este escenario, las autoridades de salud de la región han hecho un llamado a aumentar la cobertura de la vacunación ampliando y liberando la vacunación para toda la población, todos los mayores de 6 meses. Entonces, todos pueden vacunarse sin importar que la siguiente vacunación inicie en marzo de 2026, porque la formulación de la vacuna va a ser diferente a la de este año.

Los grupos de mayor riesgo y que deben aumentar la vacunación es el de mayores de 60 años y el grupo de niños entre seis meses y cinco años.

Se debe recordar entonces, que los síntomas de esta Influenza primaveral son iguales a la de invierno, y deben estar atentos a los síntomas de urgencia para consultar a un médico ante la presencia de fiebre, dolor muscular, tos y dolor de cabeza.

También el Minsal lanzó su campaña de verano, alertando a la población por posibles aumentos de infecciones por virus Hanta, enfermedades transmitidas por alimentos y loxocelismos (enfermedad por picadura de araña de rincón).