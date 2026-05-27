Al Pan Pan: revisamos el acercamiento de Alvarado a la oposición por Ley Miscelánea

El proyecto misceláneo del gobierno pasó ahora al Senado, donde las fuerzas están equiparadas. En este escenario, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hizo un llamado a que parlamentarios del “Socialismo Democrático, que provienen de la Concertación, que tienen una cultura y disposición al diálogo, puedan tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista”.

Uno de los que ha recogido el guante es el senador del PPD, Pedro Araya, quien comentó que “el Socialismo Democrático no puede ser vagón de cola del PC y el FA”, y se mostró dispuesto a conversar e incluso a votar a favor de la idea de legislar.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos junto al senador del PPD por la región de Antofagasta –integrante de la Comisión de Seguridad Pública– Pedro Araya.

Pasando a la actualidad internacional, sigue la incertidumbre en Medio Oriente con las negociaciones para alcanzar la paz. De momento, Irán aclaró que aún no hay un acuerdo con Estados Unidos, esto poco después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, hablara de un pacto “inminente”.

Cabe recordar que ambos bandos mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril, mientras continúan las negociaciones. Pese a ello, Irán continúa bloqueando la navegación en el estrecho de Ormuz y los estadounidenses, los puertos de la república islámica.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que junto al presidente de EEUU, Donald Trump, acordaron que cualquier trato final debe incluir la “exigencia” de “desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní”.

Analizamos este tema junto al periodista especializado en Medio Oriente, escritor (argentino-israelí), Gabriel Ben Tasgal.