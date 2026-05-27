Futuro en marcha: viaje nocturno de flamencos, tenencia de tortugas exóticas y estudio sobre palma

Como cada semana, en Futuro en marcha reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

El sorprendente viaje nocturno de los flamencos altoandinos guiados por la luna

Un proyecto de conservación liderado por el Zoológico Nacional de Chile y Fundación MERI reveló que los flamencos altoandinos coordinan sus migraciones de larga distancia utilizando la luz de la luna como guía natural para desplazarse por la cordillera de los Andes. Gracias al uso de transmisores satelitales, los investigadores descubrieron que estas aves realizan sus principales movimientos durante la noche y la madrugada, especialmente cuando la luna llena alcanza entre un 80% y 95% de iluminación, lo que les permite orientarse entre montañas y encontrar humedales donde aterrizar.

Volando a más de 4 mil metros de altura y alcanzando velocidades de hasta 80 km/h, los flamencos conectan ecosistemas de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, en un escenario cada vez más amenazado por minería del litio, cambio climático y expansión vial. El proyecto ya identificó más de 100 sitios prioritarios para su conservación, información considerada clave para proteger las redes hídricas de los salares altoandinos.

Especialistas alertan sobre riesgos de la tenencia irresponsable de tortugas exóticas

En el marco del Día Mundial de la Tortuga, especialistas de la Universidad de Chile alertaron sobre los riesgos de la tenencia irresponsable de tortugas exóticas en hogares chilenos, advirtiendo que especies como la tortuga de orejas rojas o la mediterránea requieren cuidados altamente específicos y que su liberación al ambiente puede transformarlas en especies invasoras capaces de alterar ecosistemas y afectar fauna nativa.

La preocupación también alcanza a las tortugas marinas que recorren las costas chilenas, como la tortuga laúd, la más grande del mundo, capaz de superar los dos metros de longitud y recorrer miles de kilómetros por el Pacífico para alimentarse de medusas, contribuyendo así al equilibrio oceánico. Sin embargo, esta especie enfrenta amenazas crecientes por pesca incidental, contaminación plástica y pérdida de hábitat, en un escenario donde científicos llaman a fortalecer tanto la conservación marina como la tenencia responsable de animales exóticos.

Investigación propone proteger la palma chilena integrando ciencia y saberes campesinos

Una investigación internacional en la que participa Jorge Razeto, académico del Departamento de Antropología de la U. de Chile, plantea que la conservación de la palma chilena debe ir más allá de la protección ecológica e incorporar también la historia, la cultura y los conocimientos locales asociados a estos paisajes de la zona central del país. El estudio analiza cómo comunidades humanas han moldeado durante siglos territorios como Ocoa, mediante prácticas agrícolas y usos tradicionales, cuestionando modelos de conservación exclusivamente restrictivos, los que muchas veces excluyen a las comunidades vinculadas al entorno.

La publicación propone avanzar hacia estrategias de conservación biocultural que integren biodiversidad, memoria y saberes campesinos para fortalecer el futuro de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país.