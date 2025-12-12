Logística en salud: pilar para la cobertura universal en Chile

Cada 12 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 para promover el acceso equitativo a servicios de salud esenciales y de calidad. Este día busca recordar que la salud es un derecho humano y que los sistemas de salud deben ser inclusivos y sostenibles.

En Chile, esta conmemoración cobra especial relevancia ante los desafíos actuales: reducir listas de espera, garantizar atención en zonas extremas y avanzar en la digitalización de la red pública. En este contexto, la logística en salud se convierte en un aliado estratégico, asegurando que medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías lleguen donde se necesitan, cuando se necesitan.

Hoy, la logística especializada en salud en Chile integra tecnologías de trazabilidad en tiempo real, monitoreo de condiciones de almacenamiento –incluido control de temperatura para medicamentos biológicos– y herramientas de analítica e inteligencia predictiva para anticipar quiebres de stock. Estas innovaciones, muchas veces fruto de la colaboración público‑privada, han contribuido a mejorar la eficiencia operativa y la gestión de inventarios, facilitando que los servicios de salud sean más oportunos y accesibles para la población

Nuestro país, marcado por la diversidad territorial de regiones como Aysén o Arica y Parinacota, requiere una cadena de suministro robusta y flexible para que los tiempos de entrega no se prolonguen y se resguarde la continuidad de tratamientos, programas de inmunización y la respuesta frente a emergencias sanitarias o desastres naturales.

En este sentido, el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, que contempla una inversión de 366 billones de pesos en conectividad territorial, es clave para la logística sanitaria; así como el Plan de Inversiones en Salud que suma más de 2.000 millones de dólares en infraestructura hospitalaria, permitiendo una red más robusta y eficiente.

En este Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, reconozcamos que la logística en salud no es solo transporte: es planificación estratégica, tecnología y gestión para llegar a los pacientes a tiempo, con calidad y seguridad.