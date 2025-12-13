Obesidad como reconocimiento de la OMS

El reciente reconocimiento de la OMS sobre la obesidad como enfermedad crónica es un hito necesario. Definirla como una patología compleja y multifactorial permite impulsar políticas públicas más serias, pero no debemos confundir este avance con una solución automática.

Aunque el uso de nuevos fármacos ha crecido exponencialmente, estos no están exentos de limitaciones. Al ser una enfermedad crónica, requieren administración permanente y su suspensión conlleva un alto riesgo de “efecto rebote”. Incluso con estas herramientas, si no modificamos el entorno obesogénico del paciente, diversas proyecciones indican que las cifras globales de obesidad seguirán aumentando.

Para pacientes que viven con obesidad severa, la evidencia es contundente: la cirugía bariátrica, integrada a programas multidisciplinarios, sigue siendo la intervención más costo-efectiva. Su impacto va más allá de remitir comorbilidades como diabetes e hipertensión; está demostrado que aumenta la expectativa de vida y alivia significativamente la carga financiera de los sistemas de salud.

Reconocer la enfermedad exige coherencia: se debe garantizar cobertura financiera y priorizar estrategias integrales, evitando apostar por intervenciones o tratamientos “mágicos” aislados. No es solo un tema de peso o cifras, es una cuestión de sostenibilidad sanitaria y de dignidad humana.