Golpes de calor en personas mayores: síntomas, riesgos y cómo prevenirlos ante altas temperaturas

En esta época las altas temperaturas van y vienen por lo que hay que poner especial atención en los grupos de mayor riesgo, como son los niños y las personas mayores y, en sus sensaciones corporales. La razón es que pueden estar experimentando un golpe de calor, es decir, un cuadro repentino donde se produce un alza excesiva de la temperatura en el cuerpo, llegando a registrar de 38 a 40 grados.

“En general, se habla de golpe de calor cuando se produce un alza repentina en la temperatura del cuerpo. Es una condición muy seria, ya que, de no revertirse, puede terminar dañando el cerebro u otros órganos vitales. Entre las principales causas que originan un golpe de calor, están: realizar actividad física intensa con mucho calor o bien, estar en un lugar sofocante, a pleno sol, por un tiempo prolongado” explica Katty Gómez, enfermera jefe de Acalis Montahue.

¿Cómo reconocer síntomas de un golpe de calor?

Entre los síntomas más frecuentes figuran: fiebre que puede alcanzar los 40 grados, taquicardia, lipotimia, hipotensión, estados de confusión y agitación, Por otra parte, si el afectado presenta piel caliente, seca o bien, con sudoración excesiva, también es posible que esté presentando un golpe de calor. Lo mismo si registra pulso acelerado, respiración agitada, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso, convulsiones.

Es muy importante aprender a reconocer todos estos síntomas y estar muy atentos ante cualquier tipo de cambio, por más pequeño que sea, ya que el golpe de calor puede generar en las personas mayores decaimiento, fatiga y somnolencia pudiendo tener como consecuencia una caída, con graves consecuencias. Otro de punto a considerar es que las personas pueden evolucionar negativamente con el paso del tiempo, incluso hasta cuatro días después de iniciado los malestares.

¿Qué podemos hacer para evitar un golpe de calor?

Lo primero será estar permanentemente informado sobre los pronósticos del tiempo para anticiparse a las jornadas con altas temperaturas. En el caso de las personas mayores, hay que preocuparse muchísimo que se mantengan hidratados, aunque no refieran sentir sed, ubicarlos en ambientes frescos y evitar exponerlos al sol en las horas de mayor temperatura que, normalmente, fluctúa entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, estas consideraciones son muy importantes sobre todo en personas mayores más dependientes, con deterioro cognitivo, trastornos de movilidad o enfermedades crónicas.

En cuanto a la vestimenta, siempre ayuda usar ropa liviana, de colores claros, sombrero de ala ancha. Se recomienda utilizar siempre protector solar e ir reaplicando cada 2 o 3 horas.

Es importante considerar que las personas mayores pueden presentar una menor percepción de sed, debido a esto, hay que mantenerlos constantemente hidratados (1,5 a 2 litros al día), y también cuidar el líquido con el que se hidratan. Evitar bebidas gaseosas, té y café, ya que producen deshidratación. Los líquidos recomendados son: agua, aguas saborizadas y jugos sin azúcar. En cuanto a la comida se recomiendan alimentos frescos como ensaladas y mucha fruta.

Prevención y vigilancia permanente

Los especialistas coinciden en que el golpe de calor es una emergencia médica prevenible si se adoptan medidas básicas como una hidratación adecuada, ambientes frescos y una vigilancia constante de los cambios físicos o conductuales. La atención oportuna puede evitar daños graves y mejorar significativamente la calidad de vida de las personas mayores durante el verano.