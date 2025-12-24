Uso y abuso de antiácidos en las fiestas desde una mirada química

Con la llegada de las fiestas de fin de año, aumenta el consumo de pan de pascua, alcohol y cenas tardías, cuyas consecuencias suelen ser un aumento de acidez. Para aliviarlo, muchos recurren a antiácidos, sin considerar los riesgos de la automedicación.

¿Qué son los antiácidos? Son medicamentos de características básicas que neutralizan el exceso de ácido gástrico.

En nuestro país los más usados son hidróxido de magnesio o de aluminio, carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Todos reaccionan con el ácido clorhídrico del estómago y en los dos últimos casos, además, liberan dióxido de carbono, CO₂. Aunque alivian rápidamente la acidez, su uso prolongado puede enmascarar úlceras o cáncer gástrico y afectar la absorción de vitaminas y minerales.

¿Cuáles son los riesgos? El exceso de magnesio puede causar indigestión; el aluminio, estreñimiento; el calcio, cálculos renales y el bicarbonato de sodio eleva el sodio en sangre, poco recomendable en personas hipertensas.

Además, produce la liberación de gas CO2, lo que contribuye al meteorismo y la hinchazón abdominal.

Disfrutar de las celebraciones con moderación, evitando el exceso de grasas y alcohol, y consultar a un médico cuando la acidez se repite más de dos veces por semana, son medidas que permiten cuidar la salud digestiva. Automedicarse no es la solución, sino un riesgo innecesario.

Las fiestas de fin de año son una oportunidad para compartir en familia y con amistades, pero también para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Sentirse bien no solo depende de un medicamento, sino de cómo cuidamos nuestra salud cada día tomando decisiones responsables que nos aseguren una mejor calidad de vida.