Canales de TV demandan a Google ante el TDLC por abuso de posición dominante

Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión y TV+ presentaron demandas individuales contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando a la compañía de abuso de posición dominante y competencia desleal. Las acciones judiciales fueron ingresadas el pasado 30 de abril y publicadas este 26 de mayo por el tribunal.

Según reportó el diario La Tercera, las demandas fueron patrocinadas por el estudio Bering, integrado por exautoridades de la Fiscalía Nacional Económica, entre ellos el exfiscal nacional económico Ricardo Riesco.

Según los canales, Google concentra una posición dominante en el ecosistema digital global, con cerca de 4 mil millones de usuarios en sus plataformas y aproximadamente 8,5 millones de millones de búsquedas diarias en su motor de búsqueda. También destacaron que YouTube cuenta con al menos 2,7 mil millones de usuarios activos mensuales.

Las estaciones televisivas sostienen que existe una fuerte dependencia del tráfico proveniente de Google. TV+ reportó que el 56,1% de las visitas a su sitio web llegan a través del buscador, mientras que Canal 13 alcanza un 51% en su portal de entretención. Mega informó que el 36,1% de sus visitas en 2024 provinieron desde Google, mientras que Chilevisión y TVN registraron cifras cercanas al 32% y 30%, respectivamente.

En sus acciones judiciales, los canales solicitaron que Google sea sancionado con una multa equivalente al 30% de sus ingresos publicitarios en Chile durante el período investigado, o al doble de las ganancias obtenidas mediante las conductas denunciadas.

Las estaciones también acusaron que Google obtiene beneficios económicos utilizando contenido periodístico sin compensación. Según señalaron, la empresa retiene a los usuarios dentro de sus plataformas mediante fragmentos y resúmenes de noticias, capturando así ingresos publicitarios asociados a ese tráfico.

Además, cuestionaron la opacidad de las subastas publicitarias y las comisiones que Google se asigna dentro de su propio ecosistema digital, asegurando que esto afecta directamente la capacidad de los medios para rentabilizar sus contenidos en internet.

Desde Google Chile señalaron que aún no han sido notificados oficialmente de las demandas. No obstante, afirmaron que “durante más de una década, hemos trabajado conjuntamente con medios chilenos para apoyar su crecimiento, ayudándoles a fidelizar audiencias y proporcionándoles herramientas para desarrollar su contenido periodístico y expandir sus negocios”.

La demanda se suma a un movimiento global contra grandes tecnológicas como Google y Meta, con antecedentes en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia. En Chile, ya existen acciones similares presentadas por Copesa, Radio Cooperativa y El Mostrador.