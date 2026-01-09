Cómo prevenir intoxicaciones alimentarias durante el verano y evitar riesgos para la salud

Las vacaciones son momentos de alegría y unión, pero también de riesgos. Siempre es necesario prevenir con hábitos simples que pueden evitar problemas de intoxicación alimentaria que en ocasiones pueden arruinar todos los festejos y preparativos que con tanto anhelo se esperan.

Por lo anterior, la directora de la carrera de Enfermería Campus Casona de la Universidad Andrés Bello, Marcela Díaz, explica cuales son aquellos riesgos más frecuentes que pueden causar que los alimentos puedan hacer un daño a la salud.

“Durante las vacaciones las personas se pueden exponer a incumplimiento de la cadena de frío en alimentos perecibles como lácteos, pescados, mariscos, carnes; contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos; consumo de productos mal cocidos, preparaciones con huevo crudo o lácteos sin pasteurizar, almacenamiento prolongado a temperatura ambiente, favoreciendo la proliferación de bacterias como Salmonella o Listeria causantes de cuadros con diarrea y otros síntomas.”, explica la docente.

Riesgos

En caso de incumplimiento de las medidas descritas, “se podrían desencadenar diferentes situaciones o malestares que pueden desencadenar por ejemplo en una Intoxicación por bacterias (Salmonella, E. coli), cuadros de gastroenteritis por virus o toxinas, cuyo riesgo es mayor en niños, adultos mayores, embarazadas y personas inmunocomprometidas, entre otras”, describe Díaz.

Por otra parte, la académica explica que a pesar de que no se tratan de alimentos propiamente tal, también hay riesgos en el exceso de consumo de alcohol y sustancias ilícitas, ya que “una persona se puede intoxicar por el exceso del consumo de alcohol o drogas depresoras, así como también se pueden provocar accidentes en la conducción o afección del estado de conciencia del Sistema Nervioso central por consumo de drogas”.

Consejos y prevención

Debido a la época de verano y altas temperaturas, resulta más probable que exista proliferación de bacterias en alimentos expuestos al calor, como mariscos, carnes, lácteos y ensaladas especialmente si tienen mayonesa, por ejemplo, por quiebre de la cadena de frío, ya sea durante traslados, almacenamiento o cuando se sirven en mesones y quedan al aire libre y calor por periodos prolongados, generando estos riesgos.

Por lo anterior, es necesario y aunque pueda resultar exagerado en algunos casos “lavarse bien las manos con agua corriente y jabón antes de manipular alimentos y antes de comer antes de preparar alimentos, después del baño y al manipular especialmente carnes crudas, para evitar bacterias como salmonela, así como también limpiar bien utensilios, tablas y superficies, evitando contaminación cruzada entre alimentos crudos y los que yan están cocidos para prevenir intercambio de bacterias”, remarca la docente.

“La recomendación es consumir alimentos en lugares habilitados y con los permisos correspondientes. Evitar comer en puestos de la calle, ya que son los espacios donde más se incumplen las normativas y aumenta el riesgo de intoxicación, sobre todo en los balnearios, donde más se acostumbra a vender comida y alimentos al aire libre”, concluye.

Extremar las medidas de higiene, respetar la cadena de frío y elegir lugares autorizados para consumir alimentos son acciones fundamentales para proteger la salud durante el verano. En una temporada marcada por altas temperaturas, traslados frecuentes y comidas fuera del hogar, la prevención se vuelve una herramienta clave del autocuidado. Adoptar hábitos simples —como una correcta manipulación de alimentos, el lavado de manos y la adecuada conservación de productos perecibles— permite reducir significativamente el riesgo de intoxicaciones. Cuidar lo que comemos no solo evita problemas de salud, sino que también asegura unas vacaciones más tranquilas y seguras para toda la familia.