Confirman caso importado de sarampión y refuerzan llamado a vacunarse 

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso importado de sarampión en Chile desde 2023 y entregó una serie de recomendaciones sanitarias tanto para prevenir la propagación del virus como para enfrentar las altas temperaturas proyectadas para este fin de semana en la Región Metropolitana, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 36°C.

La información fue entregada por el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Dr. Jorge Vilches, y por el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

Chile mantiene estatus libre de transmisión endémica

El Dr. Vilches subrayó que Chile mantiene, desde 1993, el estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión, certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). No obstante, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó un caso importado en una mujer de 43 años, residente de la Región Metropolitana, quien actualmente se encuentra en buen estado de salud.

Según la investigación epidemiológica, el probable lugar de exposición fue una convención internacional realizada en Madrid, España, entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025. La paciente ingresó a Chile el 31 de diciembre, a través del vuelo LA 8118 de LATAM, proveniente de Montevideo.

Acciones sanitarias inmediatas

El jefe del Departamento de Epidemiología explicó que la autoridad sanitaria activó de inmediato el protocolo de respuesta, el cual contempla:

Identificación, contacto y vacunación de todas las personas expuestas.

Seguimiento de contactos del personal de salud, familiares y personas que compartieron salas de espera.

Contacto con todos los pasajeros del vuelo LA 8118 para coordinar vacunación y monitoreo.

Refuerzo de la vigilancia epidemiológica en toda la red asistencial.

Coordinación internacional con los Centros Nacionales de Enlace de España y Uruguay, conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

El período de incubación del sarampión fluctúa entre 7 y 21 días, tiempo durante el cual se mantendrá el seguimiento de los contactos.

Grupos prioritarios para vacunación

El Minsal reiteró que el principal grupo de riesgo son los niños y niñas, por lo que se hizo un llamado a mantener al día el esquema del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), que contempla la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) a los 12 y 36 meses de vida.

Además, se reforzaron las siguientes indicaciones:

Niños y niñas

Vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses.

Lactantes entre 6 y 11 meses que viajen a zonas de alta endemia pueden recibir una dosis anticipada.

Niños mayores de un año y menores de tres pueden recibir refuerzo antes de viajes internacionales.

Personas nacidas entre 1971 y 1981

Quienes viajen a países con circulación del virus deben verificar su esquema de vacunación y, de ser necesario, recibir refuerzo en vacunatorios públicos o privados en convenio con las Seremis de Salud.

Trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero

Pueden acudir a vacunatorios con antecedentes de viaje para obtener certificado o dosis de refuerzo.

El Dr. Vilches explicó que niños y adolescentes pueden revisar su historial en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), mientras que los adultos deben contar con su carnet físico o, en su defecto, acreditar viaje para acceder a vacunación preventiva.

Síntomas y llamado a la consulta precoz

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En personas no vacunadas, un caso puede generar entre 12 y 18 contagios secundarios.

Los principales síntomas son fiebre alta, conjuntivitis, tos, congestión nasal, dolor articular y un exantema rojizo característico que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

La autoridad sanitaria hizo un llamado a que, ante la presencia de estos síntomas, las personas acudan de inmediato a un centro de salud utilizando mascarilla.

Aumento de casos en Argentina eleva riesgo regional

Durante las últimas semanas, el Minsal ha reforzado la alerta epidemiológica debido al aumento sostenido de casos en Argentina, donde se han confirmado más de 35 contagios, junto a una baja en las coberturas de vacunación.

El doctor en Epidemiología del Instituto de Cuidados de la Universidad Andrés Bello, Felipe Díaz-Toro, advirtió que esta combinación “eleva el riesgo de importación de casos a Chile”, recordando que basta un solo caso importado en poblaciones con brechas de vacunación para generar transmisión secundaria.

Actualmente, Chile no exige certificado de vacunación contra sarampión para ingresar al país, incluidos turistas. Sin embargo, los especialistas recomiendan fuertemente que viajeros provenientes de países con circulación activa cuenten con dos dosis de vacuna triple viral.

Medidas ante síntomas sospechosos

El especialista enfatizó que ante fiebre alta persistente, exantema, conjuntivitis o antecedentes de viaje reciente, se debe: