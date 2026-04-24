Fiscalía solicita acceso a todos los chats de Hermosilla en donde esté mencionado Andrés Chadwick

En el marco de la investigación contra el exfiscal regional Manuel Guerra, Fiscalía solicitó al 4° Juzgado de Garantía que se le entregue toda la información del teléfono de Luis Hermosilla en la que aparezca mencionado el exministro del Interior Andrés Chadwick, junto a otras personas, instituciones y causas judiciales.

Luego de que el tribunal determinó que Guerra gestionó con Chadwick y Hermosilla su incorporación a la Universidad San Sebastián (USS) ―lo que materializó, a juicio del tribunal, la liquidación de un “crédito corruptivo acumulado durante cinco años”―, el Ministerio Público activó una serie de diligencias. Según informó hoy el medio Ciper, el fiscal Mario Carrera pidió acceder a todas las menciones que figuran en el celular de Hermosilla de al menos diez personas naturales, tres personas jurídicas y cuatro casos judiciales.

La nómina de personas naturales incluye a Andrés Chadwick, Raúl Torrealba, Rodolfo Carter, Héctor Espinoza, Manuel José Ossandón, Darío Calderón, Antonio Ulloa, Tufit Bufadel, Felipe Sepúlveda y el propio Manuel Guerra. Asimismo, las personas jurídicas son la Universidad San Sebastián, la Municipalidad de Vitacura y la Municipalidad de La Florida, mientras que casos mencionados abarcan Penta, Exalmar, Dominga y la operación Huracán.

Hasta ahora, la investigación solo cuenta con los mensajes vía WhatsApp que Hermosilla y Guerra intercambiaron entre 2016 y 2023, mientras que el contenido total del celular de Hermosilla está en manos de la Fiscalía Oriente. El fiscal Carrera ingresó la solicitud este martes 21 de abril.

Cabe destacar que, según fuentes del citado medio, la solicitud de Fiscalía se extendería a más personas e instituciones.