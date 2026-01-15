“El sol de Australia no es broma”: la foto de una tenista mexicana que muestra el riesgo solar

Pero sus publicaciones en Instagram llamaron la atención ante lo intensa que puede ser la exposición al sol en el país austral.

El riesgo en Australia

Australia tiene la mayor incidencia de cánceres de piel del mundo.

Las autoridades australianas regularmente emiten recomendaciones sobre la exposición al sol en un país donde la población gusta de lucir la piel bronceada.

Y usar cremas de protección solar no es una garantía de no sufrir los efectos del intenso sol, como quedó expuesto el año pasado en un escándalo que sacudió al país.

Una investigación independiente realizada por Choice Australia, una prestigiosa organización de defensa del consumidor, descubrió que varios de los protectores solares más populares y caros de Australia no ofrecen la protección que prometen.

Fueron analizadas 20 cremas en un laboratorio independiente acreditado y descubrió que 16 no cumplían con el FPS (factor de protección solar) indicado en el envase.

El “fallo más significativo”, según la investigación, fue el del protector solar Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen de Ultra Violette, que arrojó un FPS 4, algo que sorprendió tanto a Choice que encargó una segunda prueba que arrojó una lectura similar.