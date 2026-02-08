Sin orientación, la educación superior no asegura mejores condiciones

Nueve de cada diez estudiantes quieren ingresar a la educación superior, según la encuesta que se realizó en nuestro programa de de información para la educación superior, aplicada a más de 48 mil estudiantes de cuarto medio técnico-profesional. Sin embargo, ese impulso convive con una profunda carencia de información y orientación al momento de elegir respecto a su futuro.

No se trata de un problema abstracto. Hoy, un 36,4% de las personas ocupadas con educación superior se encuentra sobreeducada o subempleada por calificaciones, lo que se traduce en brechas de ingresos de hasta un 38%.

Así, aunque el paso por la educación superior se asocia a ingresos 2,3 veces mayores y a un 15% más de probabilidad de empleo, la falta de orientación conduce a muchos jóvenes, especialmente de contextos más vulnerables, a optar por carreras con bajas perspectivas laborales y salarios poco competitivos.

El desafío que ahora tenemos como país ya no es solo ampliar el acceso, sino promover programas de información y orientación de calidad que eviten reproducir trayectorias educativas poco pertinentes y socialmente costosas.