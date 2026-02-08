Todo sobre el mosquito que transmite el virus Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amararilla

La detección de un mosquito en el Aeropuerto de Santiago generó inquietud y muchas preguntas. No se trataba de un insecto cualquiera, sino del Aedes aegypti, conocido en distintos países por transmitir los virus del Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla, los que generan enfermedades en la población. El hecho ocurrió en uno de los principales puntos de entrada al país, lo que inevitablemente despertó preocupación. Sin embargo, conviene partir de una idea central: encontrar un mosquito no es lo mismo que enfrentar un brote de enfermedad. Para que ocurra, el mosquito debe ser portador de esos virus, y transmitirlo al humano, y eso no ha ocurrido en Santiago.

Chile lleva varios años observando con atención la expansión de este mosquito en la región. El aumento de los viajes, el comercio internacional y los cambios en el clima han facilitado que especies que antes estaban lejos hoy puedan desplazarse grandes distancias. El aeropuerto es, en ese sentido, una puerta de entrada natural. Lo ocurrido no es una sorpresa, sino una señal de los tiempos que vivimos.

Tras la detección, las autoridades sanitarias actuaron de inmediato. El Instituto de Salud Pública confirmó la especie y el Ministerio de Salud desplegó equipos para revisar el entorno, eliminar lugares con agua acumulada o estancada y aplicar medidas de control en zonas específicas. También se reforzó la vigilancia de las personas que trabajan en el aeropuerto, con el fin de detectar oportunamente cualquier síntoma compatible con estas enfermedades.

Conocer las características de cada enfermedad resulta fundamental para que la población pueda identificar señales de alerta y actuar a tiempo. El dengue es probablemente la más conocida de estas infecciones. Tras un período de incubación de cuatro a diez días, suele comenzar con fiebre alta que puede alcanzar los cuarenta grados centígrados, acompañada de dolor de cabeza intenso, especialmente detrás de los ojos, dolores musculares y articulares severos, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos, el cuadro mejora con los días, pero en un grupo menor puede agravarse si no se consulta a tiempo. Uno de los aspectos más engañosos del dengue es que puede empeorar precisamente cuando la fiebre empieza a bajar. En ese momento pueden aparecer dolores abdominales intensos, vómitos persistentes o sangrados leves, como en encías o nariz. Estos signos indican que se requiere atención médica inmediata, pues el dengue grave puede provocar hemorragias, dificultad respiratoria y falla de órganos, con una tasa de letalidad cercana al dos y medio por ciento cuando no se recibe tratamiento adecuado. No existe un medicamento específico contra el virus; el manejo se basa en reposo, hidratación abundante y control de la fiebre. Reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación sin complicaciones y un desenlace grave.

El virus Zika, en cambio, suele pasar más desapercibido. Muchas personas infectadas, aproximadamente el ochenta por ciento, no presentan síntomas o solo tienen molestias muy leves como sarpullido, fiebre baja, conjuntivitis o dolor muscular moderado. El período de incubación oscila entre tres y catorce días. Sin embargo, el riesgo principal aparece para mujeres embarazadas, ya que la infección puede afectar gravemente el desarrollo del feto, causando microcefalia y otras malformaciones congénitas. Por esta razón, el Zika ha sido una preocupación global en los últimos años, especialmente tras el brote que afectó a Brasil y otros países latinoamericanos. Además, se ha documentado su asociación con el síndrome de Guillain-Barré, una condición neurológica que puede causar debilidad muscular y parálisis temporal. Al igual que con el dengue, no existe vacuna ni tratamiento específico, solo manejo de los síntomas.

La fiebre Chikungunya presenta características particulares que la distinguen de las otras enfermedades transmitidas por este mosquito. Su nombre proviene del idioma makonde, hablado en Tanzania, y significa “doblarse”, en referencia a la postura encorvada que adoptan los pacientes debido al intenso dolor articular que provoca. Con un período de incubación de tres a siete días, se manifiesta con fiebre alta de inicio súbito y dolor severo en las articulaciones, especialmente en manos y pies, acompañado de dolor muscular, cefalea, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas. Lo que hace particularmente debilitante a esta enfermedad es que el dolor articular puede persistir durante meses o incluso años después de la infección inicial, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. El tratamiento se limita al manejo sintomático con analgésicos y antiinflamatorios, ya que no existe un antiviral específico.

De las cuatro enfermedades, la fiebre amarilla es la más grave y potencialmente mortal, pero también la única que cuenta con una vacuna efectiva. Tras un período de incubación de tres a seis días, comienza con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de espalda y muscular, náuseas y vómitos. Esta fase inicial dura entre tres y cuatro días, tras los cuales la mayoría de los pacientes mejora. Sin embargo, aproximadamente el quince por ciento entra en una segunda fase tóxica caracterizada por ictericia, que da a la piel un tono amarillento y le da nombre a la enfermedad, hemorragias y falla hepática y renal. La letalidad en esta fase grave alcanza el cincuenta por ciento. La buena noticia es que una sola dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla confiere protección de por vida, razón por la cual se exige a viajeros que visitan zonas endémicas en África y Sudamérica.

La reacción ante la noticia del aeropuerto debe ser equilibrada. No se trata de generar miedo, pero tampoco de minimizar el hecho. Vivimos en un mundo donde los problemas de salud pueden cruzar fronteras en pocas horas. Un mosquito puede viajar oculto en una carga o en un avión, lo que obliga a los países a mantenerse atentos y preparados.

Este episodio también deja una enseñanza práctica que todos debemos tomar en cuenta: el mosquito Aedes aegypti no necesita grandes cantidades de agua para reproducirse. Puede hacerlo en un balde, un florero, una botella olvidada o un plato de macetero. Por eso, el control de su presencia no depende solo de acciones del Estado, sino también de conductas cotidianas en casas, patios y espacios comunes. Eliminar recipientes que acumulen agua, cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de mascotas, y mantener tapados los contenedores son medidas sencillas pero efectivas que cada ciudadano puede implementar.

La información clara es clave. Saber reconocer los síntomas de cada una de estas enfermedades, entender cómo se transmiten y actuar con responsabilidad permite enfrentar estas situaciones sin alarmismo, pero con la seriedad que merecen. El mosquito que apareció en el aeropuerto no es una amenaza inmediata, pero sí un recordatorio de que la salud es un asunto compartido y requiere atención constante. La prevención comienza en cada hogar.