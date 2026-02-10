La carrera por desentrañar las causas de la migraña, uno de los trastornos menos comprendidos

Sin embargo, a pesar de su frecuencia y sus efectos debilitantes, la migraña sigue siendo, en gran medida, un misterio.

Existen muchas preguntas sin respuesta sobre qué es realmente la migraña, qué la causa y qué se puede hacer para erradicarla de la vida de los pacientes.

“Diría que probablemente se encuentra entre los trastornos neurológicos, o trastornos en general, menos comprendidos”, afirma Gregory Dussor, catedrático de Ciencias del Comportamiento y del Cerebro de la Universidad de Texas en Dallas, EE.UU.

Ahora los investigadores están empezando a desentrañar las causas de la migraña e incluso han podido observar cómo se desarrolla en tiempo real en forma de señales eléctricas en el cerebro del paciente.

Mediante estudios sobre genes, vasos sanguíneos y el coctel molecular que se mueve en la cabeza de los pacientes, los científicos están cada vez más cerca de comprender por qué se produce la migraña, cómo se puede tratar y por qué, lejos de ser un molesto dolor de cabeza, es una experiencia crónica que afecta a todo el cuerpo.

Por qué es tan difícil estudiar la migraña

A partir de los siglos XVIII y XIX, la migraña se empezó a considerar un capricho femenino: algo que solo afectaba a mujeres inteligentes, encantadoras y hermosas con “personalidades migrañosas”.

Si bien tres cuartas partes de los pacientes con migraña son mujeres, este estigma, que se ha extendido durante siglos, ha frenado la investigación sobre la migraña y ha hecho que la financiación sea crónicamente insuficiente.

“La gente pensaba que era una enfermedad de histeria”, explica Teshamae Monteith, jefa de la división de cefaleas del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, en EE.UU.

Incluso hoy en día, muy pocas universidades cuentan con centros sólidos de investigación sobre la migraña, y las inversiones en este tema son escasas en comparación con las que se dedican a otras afecciones neurológicas.

Sin embargo, la carga psicológica, física y económica de la migraña es muy real, afirma Monteith.

Si bien la migraña es más común durante los años más productivos de la vida, entre los 25 y los 50, quienes la padecen tienen más probabilidades de faltar al trabajo, perder su empleo y jubilarse anticipadamente.

Datos de Reino Unido sugieren que una persona de 44 años con migraña le cuesta al estado US$27.300 adicionales al año en comparación con alguien sin migraña, lo que significa que la migraña cuesta cada año US$17.000 millones a la economía pública en general.

Uno de los desafíos de estudiar la migraña es la amplia gama de síntomas que puede presentar.

Como la mayoría de las personas afectadas por migraña, soy una mujer en edad fértil.

Los ataques son un elemento habitual en mi vida cuando tengo la menstruación.

Mi dolor de cabeza suele afectar el lado izquierdo y empeora con el movimiento.

Está precedido por una fuerte sensibilidad del olfato y, a veces, siento el hombro y el brazo izquierdos congelados.