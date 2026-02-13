Día Internacional del Condón: eficacia y uso correcto para prevenir ITS y embarazos no planificados

Con una eficacia de hasta un 98% en el caso del preservativo o condón externo y cerca de un 95% en el condón interno para la prevención de embarazos, estos continúan siendo uno de los métodos más eficientes y accesibles para el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, su uso sigue siendo bajo en la población chilena, a pesar de sus beneficios ampliamente comprobados.

Además de prevenir embarazos no planificados, los métodos de barrera cumplen un rol fundamental en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, sin involucrar hormonas ni requerir receta médica. Actualmente, pueden adquirirse de forma gratuita o a bajo costo en farmacias, Cesfam/consultorios y hospitales, existiendo una serie de alternativas según el presupuesto y necesidad de las personas que deseen utilizarlos.

Fabricados en distintos materiales, tamaños y texturas, los condones externos (de pene) e internos (de vagina) están diseñados para adaptarse a diversas necesidades y preferencias. Su versatilidad permite utilizarlos de manera regular, temporal o como método complementario o de respaldo, favoreciendo una vivencia de la sexualidad más segura y placentera.

13 de febrero: Día Internacional del Condón

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón, una fecha que busca visibilizar su importancia, promover su uso correcto y reforzar su rol en la planificación familiar y la prevención de ITS.

No obstante, las cifras muestran un escenario preocupante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022–2023, las conductas preventivas, como conversar sobre el uso del preservativo con la pareja o utilizarlo en relaciones sexuales, tanto con parejas nuevas como conocidas, presentan porcentajes bajos, lo que constituye un desafío relevante para las políticas públicas de salud y educación sexual.

Desde Aprofa, organización con más de seis décadas de trayectoria en salud sexual y reproductiva, advierten que la ausencia de una Educación Integral de la Sexualidad en los currículos escolares ha profundizado mitos y desinformación en torno al uso del preservativo.

“Entre personas jóvenes es frecuente escuchar que no usan condón porque aprieta o disminuye la sensación, cuando hoy existe evidencia que demuestra que eso no necesariamente es así, además que, en caso de existir molestias, existen numerosas alternativas, tamaños y materiales de preservativo. En personas mayores, en tanto, persiste la creencia de que ya no es necesario utilizarlo, cuando las ITS y el VIH no distinguen edad ni género”, señala Fernanda Cabrera, enfermera-matrona experta en salud sexual y reproductiva de APROFA.

La profesional agrega que “es normal que existan dudas o preferencias sobre su uso, pero no podemos normalizar que las personas no reciban información clara, correcta y oportuna”.

A nivel global, el impacto del preservativo ha sido decisivo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el aumento en su uso desde 1990 ha evitado aproximadamente 117 millones de nuevas infecciones por VIH en el mundo.

Uso correcto del condón: recomendaciones clave

Ante la falta de información, APROFA refuerza su labor educativa entregando orientación confiable sobre el uso correcto del condón externo e interno. En este contexto, la matrona Mara Troncoso, profesional experta en salud sexual y reproductiva de la institución, comparte las siguientes recomendaciones:

“Si tienes dudas, revisa esta información las veces que sea necesario. Las instrucciones de uso también están disponibles en el envase o en el prospecto del producto”, enfatiza.

Recomendaciones generales

Verifica siempre la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento del preservativo . Nunca se deben utilizar los preservativos vencidos o aquellos que hayan estado almacenados a altas temperaturas, expuestos al sol o a humedad.

. Nunca se deben utilizar los preservativos vencidos o aquellos que hayan estado almacenados a altas temperaturas, expuestos al sol o a humedad. Revisa el material del condón y posibles alergias.

del condón y posibles alergias. Ábrelo con cuidado , usando las ranuras que trae en sus extremos. No uses dientes ni objetos cortantes pues podría romperse.

, usando las ranuras que trae en sus extremos. No uses dientes ni objetos cortantes pues podría romperse. No reutilices ni uses dos condones al mismo tiempo.

ni uses dos condones al mismo tiempo. Resguarda que al portar o guardar los condones o preservativos , sea lejos de fuentes de calor o roces que puedan dañar los empaques y su contenido.

, sea lejos de fuentes de calor o roces que puedan dañar los empaques y su contenido. Utiliza un condón nuevo en cada práctica sexual para evitar contaminaciones y posibles roturas.

Uso del condón interno (vaginal)

Cuenta con dos anillos: uno interno, más pequeño y grueso que se introduce dentro de la vagina, y uno externo que permanece fuera en contacto con la vulva y sus alrededores.

uno interno, más pequeño y grueso que se introduce dentro de la vagina, y uno externo que permanece fuera en contacto con la vulva y sus alrededores. Ponte en una posición cómoda , presiona el anillo interno e introdúcelo suavemente.

, presiona el anillo interno e introdúcelo suavemente. Empuja hasta que quede cerca del hueso del pubis o lo más profundo que puedas introducirlo.

o lo más profundo que puedas introducirlo. Durante la penetración, sostén el anillo externo para evitar desplazamientos.

Uso del condón externo (pene)

Colócalo sobre el pene erecto , antes de cualquier práctica y/o contacto sexual, verificando el sentido correcto antes de desenrollar.

, antes de cualquier práctica y/o contacto sexual, verificando el sentido correcto antes de desenrollar. Puedes complementar con lubricantes a base de agua o silicona para reducir el roce y prevenir roturas y aumentar el placer en la práctica sexual.

Retiro y desecho

Retíralo con cuidado al finalizar cualquier práctica sexual , y en el caso del condón externo, antes de que el pene vuelva a su posición de descanso.

, y en el caso del condón externo, antes de que el pene vuelva a su posición de descanso. Amárralo y deséchalo en un basurero. Nunca lo arrojes al inodoro.

Finalmente, Troncoso destaca que “si se buscan condones seguros, internos y externos, a buen precio y lubricantes compatibles con el uso de éstos, que además aumentan el placer, pueden encontrarse en la farmacia especializada de APROFA, Farmacia Tu Decisión, única en Chile que comercializa condones internos”.