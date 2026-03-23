La lista de los 5 países más felices del mundo en la que por primera vez hay uno de América Latina

También encuentra que los lugares de trabajo finlandeses son más colaborativos que en otras partes del mundo, con menos jerarquía y menos “drama corporativo”.

Para Daniel Sazonov, el actual alcalde de Helsinki, la felicidad también viene de la proximidad a la naturaleza. “Poder salir y, en unos pocos minutos, llegar al mar, a un parque o un bosque para una caminata vespertina es algo especial”, afirmó.

Para los visitantes, una experiencia con la cultura finlandesa del sauna debe ser la primera parada. Con unos tres millones de saunas para una población de apenas 5,5 millones, la nación no está corta de opciones.

“Sugiero que prueben los diferentes saunas de Helsinki y tal vez zambullirse en el frío mar Báltico”, recomendó Sazonov.

La Biblioteca Central Oodi de Helsinki, inaugurada en 2018, es un llamativo monumento moderno y un lugar popular de reunión para lugareños y viajeros.

Más allá de la capital, Salo recomienda ir al norte durante el invierno, arrendar una cabaña y observar la aurora boreal. Pero advierte contra un itinerario atestado.

“Nunca he entendido los que reservan cuatro actividades al día y pasan a las carreras de un paseo en trineo de perros a un tour de la aurora boreal”, comentó Salo. “Ese no es el estilo finlandés”.

2. Islandia

Desplazando a Dinamarca del segundo puesto por primera vez desde 2014, esta nación isla de sólo 400.000 habitantes clasificó primera en apoyo social, que mide el nivel en el cual los residentes sienten que tienen a alguien con quien contar en tiempos de dificultades.

También está en el top 10 de PIB per cápita, expectativa de vida saludable y generosidad, dándole el rendimiento más integral en el ránking.

“Históricamente, nuestro aislamiento significaba que la supervivencia era un esfuerzo comunal. Durante siglos, no hubo ayuda exterior. Éramos nosotros solos, y tuvimos que mantenernos unidos”, resaltó Ingibjörg Friðriksdóttir, una residente de Reikiavik y gerente de comercio digital del Hotel Rangá. “Ese legado ha moldeado una cultura donde ayudarse mutuamente es simplemente algo natural”.

Los islandeses también gozan de una fuerte adaptabilidad forjada de sobrevivir inviernos intensos y oscuros.

“Aprendemos a apreciar los momentos pequeños: un buen café, piscinas calientes y pasar el tiempo con amigos”, expresó Bryndís Björnsdóttir, directora ejecutiva de la laguna geotérmica de Laugara en Reikiavik. “Cuando llega el verano, de repente tenemos luz diurna casi toda la noche y todo el mundo se vuelve más energético y alegre”.

No importa la temporada, los residentes sugieren salir a pesar de las condiciones climatológicas. “El aire fresco, los paisajes abiertos y la sensación de libertad son una gran parte de lo que hace este un gran país”, aseguró Björnsdóttir. También vale la pena tomarse el tiempo con la comida, especialmente el pescado fresco.

En el Hotel Rangá, los huéspedes se pueden apuntar al programa “Vive como un islandés”, donde aprenderán a pronunciar la frase “Þetta reddast“, cuya traducción refleja el pensamiento central islandés que contribuye a la felicidad del país: no importa la situación, todo saldrá bien.

3. Dinamarca

Un país perenne en los primeros puestos, Dinamarca nunca ha caído del cuarto en la historia del índice y frecuentemente ha ocupado el primer lugar. Clasificado tercero este año, el país también está de tercero en apoyo social y baja corrupción, y séptimo en PIB per cápita. Pero el sentido de felicidad no siempre es obviamente visible.

“No se trata de tener una gran sonrisa y reír”, indicó Laura Hall, periodista en Copenhague y autora de The Year I Lay My Head in the Water (“El año en que puse mi cabeza en el agua”), un libro sobre nadar en Escandinavia.

“Es realmente sobre la fe en la sociedad, la confianza mutua y la creencia que todos trabajan conjuntamente para el bien común”.

Hall está criando dos hijas aquí y dice que el sentido de seguridad es constante.