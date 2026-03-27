El anciano de 82 años que es objeto de estudio por tener una edad metabólica de alguien de 20

La llegada de Juan a los laboratorios de la Universidad Castilla La Mancha fue un poco por sorpresa, según nos contró el profesor Alcázar, pero ha sido una fuente inestimable de información acerca del buen envejecer.

“Un día no recuerdo quién fue del grupo de investigación se cruzó con Juan, que iba corriendo por la ciudad de Toledo, y le propuso que viniese al laboratorio, pero en ese momento nosotros no conocíamos a Juan ni sabíamos que luego iba a conseguir lo que consiguió”, cuenta.

Ya llevan tres años estudiándolo: “Hemos tenido una gran suerte o ha sido una gran casualidad buscada haber conseguido monitorizar muy de cerca a Juan en todo este tiempo, y lo que nos va a hacer es ayudarnos a entender mejor qué efectos tiene el ejercicio a esa edad y qué cosas aún se pueden conseguir”.

Juan no ve esos límites, y recomienda más bien, salir, probar las cosas, y dejar que los límites lo encuentren a uno.

“Yo no me siento viejo, no me encuadro en el grupo de edad de otros amigos míos o vecinos o compañeros porque tienen una idea un poco equivocada de ‘no, ya es que no hago esto porque yo ya no tengo edad'”.

“Porque podrás tener las capacidades físicas que sean, pero si te quedas quieto en un sillón, nunca las desarrollas. Y me siento muy satisfecho porque si no hubiera sido por el deporte, yo a lo mejor no estaría en las condiciones que estoy ahora”.

De pronto el consejo más importante que nos dio Juan y que podemos aplicar cuando estamos entrenando, tiene que ver con la motivación y cómo él logra mantenerla en esas largas distancias corriendo, en las que el cansancio lo puede traicionar.

“Cuando hago esos recorridos largos, pues como tengo además una familia grande -tengo a mi mujer, mis hijas, mis nietos y un bisnieto, total 11- pues divido las carreras en 11 partes y voy dedicando cada fracción de ese tiempo a uno de mis personajes y así pues se me hace más llevadero”.

Y añade: “Entretengo la mente en todo eso y creo que es un buen sistema entretener la cabeza en algo que no sea el esfuerzo”.