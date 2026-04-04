Artrosis en jóvenes: por qué cada vez más adultos menores de 40 sufren desgaste en las rodillas

Lo que antes era una enfermedad asociada al envejecimiento hoy está apareciendo cada vez más temprano. La artrosis, especialmente en rodillas, está afectando a adultos jóvenes, encendiendo las alertas en el mundo médico frente a cambios en los hábitos de vida y el ejercicio.

Durante décadas, la osteoartritis (o artrosis) fue sinónimo de envejecimiento. Sin embargo, hoy el panorama ha cambiado drásticamente: el desgaste de las articulaciones ya no espera a la tercera edad. En Chile, la artrosis es una de las enfermedades musculoesqueléticas más frecuentes.

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, la artrosis de rodilla afecta a cerca del 14,4% de las personas mayores de 55 años —más de 619 mil pacientes— mientras que la artrosis de cadera alcanza al 9% de este grupo etario, equivalente a más de 385 mil personas.

Esta realidad local coincide con una tendencia global que incluso afecta a la élite. Figuras como Robbie Williams, Tiger Woods y Andy Murray han visibilizado que el deporte de alto impacto, sin una preparación adecuada, puede pasar la cuenta antes de los 40. En Chile, el fenómeno se ve potenciado por el “sedentarismo intermitente”: personas que pasan ocho horas sentadas e intentan compensar con entrenamientos explosivos (como CrossFit o Pádel) sin la base muscular necesaria.

Mujeres y Biomecánica: el riesgo 3 a 1

El riesgo no es equitativo. La osteoartritis afecta a las mujeres en una proporción de 3 a 1 frente a los hombres. Factores hormonales tras los 40 años y diferencias en la alineación biomecánica las hacen más susceptibles. “El uso frecuente de tacones y la falta de entrenamiento de fuerza específico aumentan la presión en zonas críticas como las rodillas”, advierte Daniela Cuadra, directora médica de Clínica CRL.

Para frenar este avance, la medicina deportiva hoy apuesta por la precisión. El estándar moderno ya no es solo tratar el dolor, sino corregir el origen. “El pilar hoy es el ejercicio terapéutico guiado tras una Evaluación Biomecánica Kinésica”, señala la especialista. Esta tecnología identifica fallas en el movimiento antes de que generen daño estructural.

Como complemento, terapias biológicas como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) permiten modular la inflamación y mejorar el entorno biológico de la articulación. Esto ayuda a que los deportistas jóvenes detengan la progresión de la enfermedad sin tener que abandonar la vida activa.

Señales de alerta: ¿Cuándo consultar?

Muchos adultos jóvenes normalizan molestias pensando que son parte del entrenamiento, pero la experta enfatiza que se debe buscar ayuda profesional ante:

● Dolor persistente al terminar el ejercicio o rigidez al despertar.

● Inflamación intermitente o sensación de “roce” o crujido articular.

● Dolor que limita el movimiento normal en las 48 horas posteriores al esfuerzo.

“El mensaje no es dejar de hacer deporte, es hacerlo mejor. El movimiento es medicina, pero debe ser dosificado”, concluye la doctora de CRL. Con una progresión de carga no superior al 10% semanal y evaluaciones preventivas, es posible proteger el cartílago y mantenerse activo por décadas.

Prevenir hoy para moverse mañana

El aumento de la artrosis en adultos jóvenes refleja un cambio en los estilos de vida que exige mayor conciencia sobre cómo se practica el ejercicio. La clave no está en dejar de moverse, sino en hacerlo de forma informada, progresiva y con acompañamiento profesional.