Cuidado de la voz: por qué la hidratación es clave para prevenir lesiones vocales

El cuidado de la voz es fundamental, especialmente en personas que la utilizan como herramienta principal de trabajo, ya que una producción vocal eficiente permite evitar el sobreesfuerzo de los pliegues vocales y favorecer su correcta vibración. Y pesar que muchos lo desconocen, una buena hidratación también es parte del cuidado de la voz.

“Se recomienda mantener una ingesta constante de agua durante el día, idealmente en torno a 35 ml por kilo de peso, lo que contribuye a conservar las propiedades de la mucosa vocal. A esto se suma la importancia de regular el volumen de la voz, evitando hablar por sobre el ruido ambiental, una práctica frecuente en contextos laborales y que incrementa significativamente el esfuerzo vocal”, explica Eduardo Navarro, académico y experto en voz de la Universidad Andrés Bello.

Recomendaciones

Existen, además, conductas cotidianas que pueden afectar la voz sin que las personas lo noten. Entre ellas destacan hablar en ambientes ruidosos, gritar sin técnica, carraspear de forma frecuente, utilizar la voz durante periodos prolongados sin descanso o hacerlo en presencia de enfermedades respiratorias. Estas prácticas aumentan el estrés mecánico sobre los pliegues vocales y favorecen la aparición de lesiones.

Navarro también subraya la necesidad de incorporar pausas vocales durante la jornada, especialmente en actividades prolongadas, junto con una adecuada técnica respiratoria que reduzca la tensión a nivel laríngeo. “En el caso de quienes utilizan la voz de manera profesional, se recomienda realizar ejercicios de calentamiento y enfriamiento vocal, además de asegurar un buen descanso nocturno”, indica.

Consejos preventivos

En cuanto a la prevención, el experto aconseja realizar al menos una evaluación anual con fonoaudiólogo especializado en voz y un médico otorrinolaringólogo, particularmente en personas con alta demanda vocal. “Es muy importante consultar de manera oportuna ante síntomas como disfonía persistente por más de tres a cuatro semanas, fatiga vocal, dolor al hablar, pérdida de rango vocal o quiebres en la voz”, explica el docente.

También como medidas preventivas y junto con una adecuada hidratación “es necesario preferir sorbos de agua en lugar de carraspear, respirar por la nariz con apoyo diafragmático, realizar pausas vocales periódicas y evitar el uso intenso de la voz al despertar. También recomienda, cuando sea posible, utilizar sistemas de amplificación en contextos de alta exigencia vocal y evitar ambientes secos o con irritantes”, expone Navarro.

El especialista advierte que no cuidar la voz o ignorar molestias persistentes puede generar consecuencias a mediano y largo plazo, como disfonías crónicas o lesiones en los pliegues vocales, entre ellas nódulos, pólipos o edema de Reinke, que incluso pueden requerir tratamiento quirúrgico. “El cuidado de la voz no solo implica evitar conductas de riesgo, sino también desarrollar un uso consciente y eficiente de este recurso”, concluye.

Prevenir es cuidar: hábitos simples que protegen la voz

Incorporar una adecuada hidratación, respetar las pausas vocales y utilizar una técnica correcta al hablar no solo ayuda a mejorar la calidad de la voz, sino que también previene lesiones que pueden afectar significativamente la vida diaria y laboral. A esto se suma la importancia de reconocer señales de alerta como la disfonía persistente, la fatiga vocal o el dolor al hablar, que muchas veces son normalizadas. Un cuidado constante, junto con evaluaciones periódicas, permite mantener una voz saludable, funcional y sostenible en el tiempo.