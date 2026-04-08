Las advertencias de los expertos antes de comenzar a usar medicamentos contra la obesidad

Otros académicos, sin embargo, advierten que corremos el riesgo de perder de vista la necesidad de un cambio de comportamiento, especialmente porque el peso tiende a recuperarse rápidamente al dejar de tomar los fármacos.

Entonces, ¿qué debería considerar antes de comenzar el tratamiento cualquier persona que planee usar medicamentos para bajar de peso?

Los fármacos para bajar de peso actúan suprimiendo el apetito imitando las hormonas que le indican al cuerpo cuándo está saciado. Las más comunes son el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP).

Los fármacos se unen a moléculas especializadas en la superficie de nuestras células, conocidas como receptores de GLP-1 y GIP, que desempeñan un papel clave al indicarle al cuerpo cuándo ha comido lo suficiente.

Por lo general, quienes toman estos medicamentos comienzan a perder peso en las primeras semanas. Si bien solo están aprobados para la pérdida de peso en personas con obesidad, existe un mercado privado en rápido crecimiento para quienes no se consideran clínicamente obesos.

Su popularidad ha ido en aumento debido a su gran eficacia, con una pérdida de peso de entre el 14 % y el 20 % en 72 semanas.

Sin embargo, entre el 10 % y el 15 % de las personas pierden muy poco peso; se les denomina “no respondedores”.

Los GLP-1 son como un “escudo químico” que protege a las personas de nuestro “entorno obesogénico moderno, repleto de alimentos baratos y ricos en calorías”, afirma Naveed Sattar, profesor de medicina cardiometabólica en la Universidad de Glasgow y director del programa Objetivos de Salud para la Obesidad del Gobierno británico.

Sattar ha colaborado como consultor en ensayos clínicos con varias empresas que producen fármacos para adelgazar, aunque no posee acciones de ninguna de ellas.

“Hay comida por todas partes”, comenta, y en media hora cualquiera “puede llamar por teléfono y pedir 10.000 calorías”.

Si dejas de tomarlos, subirás de peso

Si una persona con obesidad empieza a tomar fármacos para adelgazar, debe tener en cuenta que podría tener que tomarlos a largo plazo, explica Cummings, quien dirige un programa de control de peso para personas con obesidad con un Índice de masa corporal de 50 o superior.

Una pregunta frecuente que le hacen sus pacientes antes de empezar a tomar un fármaco para adelgazar es cuánto tiempo tendrán que tomarlo.

Por lo general, dejan de tomar los medicamentos después de aproximadamente un año, explica. Un análisis de estudios científicos con más de 9000 pacientes indicó que la duración promedio del tratamiento era de 39 semanas.

La gente cree que puede seguir perdiendo peso solo con fuerza de voluntad, comenta, pero la evidencia sugiere que no es así.

Cummings ha descubierto que las personas abandonan el tratamiento por diversas razones, ya sea por el costo, porque sus aseguradoras dejan de cubrirlo o porque no desean tomar medicamentos durante un período prolongado.

Y cuando dejan de tomar los medicamentos, tienden a recuperar el peso perdido. Un estudio reciente reveló que la recuperación de peso ocurre hasta cuatro veces más rápido después de suspender los medicamentos para adelgazar que en quienes finalizan un programa de pérdida de peso centrado en el cambio de hábitos.

Otro estudio encontró que quienes tomaban medicamentos para adelgazar aumentaron 1,5 kg ocho semanas después de suspender la medicación, y su peso continuó aumentando con el paso del tiempo.

El mismo estudio también encontró que otros problemas de salud, como la hipertensión, también reaparecen.

Nuevas investigaciones también han descubierto que las personas que dejan de tomar medicamentos para bajar de peso recuperan alrededor del 60% del peso perdido un año después.

Según Sattar, este peso regresa rápidamente debido a lo que los investigadores denominan “ruido alimentario”, que consiste en pensamientos persistentes e intrusivos sobre la comida.

Las hormonas también influyen. Al intentar perder peso, se desencadena una potente respuesta hormonal que le indica al cuerpo que recupere el peso perdido.

Cummings explica que, debido a esto, el cerebro interpreta una disminución de calorías como una deficiencia energética, por lo que, tras suspender los medicamentos, aumentan las hormonas que estimulan el apetito, mientras que disminuye el metabolismo.

“Si estas defensas biológicas son lo suficientemente fuertes, pueden reducir la eficacia del medicamento”, afirma.

Cambio de estilo de vida

Sattar ha observado que, para un pequeño porcentaje de personas que modifican su estilo de vida, es posible reducir la dosis o usar el medicamento de forma intermitente. Algunos realmente realizan “cambios fundamentales en su dieta”, afirma.

“Otros podrían necesitar una dosis menor que la inicial. Pero la mayoría probablemente seguirá necesitando alguna dosis del medicamento, ya que el entorno alimentario sigue siendo el mismo”.

También existe una creciente preocupación por el hecho de que algunas personas estén tomando medicamentos para bajar de peso como sustituto de los cambios en su estilo de vida, a pesar de que la evidencia demuestra que modificar el estilo de vida en combinación con estos fármacos es lo que conduce a una mayor pérdida de peso.

Recientemente, en una revisión científica de la evidencia, los expertos advirtieron que la falta de apoyo conductual y de estilo de vida para quienes toman medicamentos para bajar de peso puede hacerlos vulnerables a deficiencias nutricionales.

“Debemos asegurarnos de que las personas reciban suficiente proteína y todas las vitaminas y minerales que necesitan”, afirma Marie Spreckley, científica especializada en nutrición y comportamiento de la Universidad de Cambridge y autora principal del informe.

“No queremos consecuencias no deseadas a largo plazo, como fragilidad y pérdida muscular. No queremos sustituir un problema de salud por otro”.

Dado que estos medicamentos provocan una drástica reducción del apetito, los pacientes tienden a comer menos en general, señalan ella y sus colegas. Esto puede suponer una “oportunidad perdida” si los pacientes no reciben apoyo a largo plazo y sus hábitos alimenticios siguen siendo deficientes.

No hay una solución rápida

Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la medicación por sí sola no “revertirá el problema de la obesidad”. También se necesitan intervenciones tempranas, cribado y la creación de entornos más saludables, según indica la organización en sus directrices sobre el uso de fármacos GLP-1.

Esto es más fácil cuando las personas siguen tomando los medicamentos, explica Sattar. “Tienen más tiempo para pensar en su dieta”.