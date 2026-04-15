Aumentan intoxicaciones por paracetamol en menores: alertan riesgos de retos virales

Un preocupante aumento en los casos de intoxicación por paracetamol en niños, niñas y adolescentes encendió las alertas del Ministerio de Salud (Minsal), que advirtió sobre los riesgos asociados al consumo indebido de este medicamento, ampliamente utilizado en Chile, especialmente en algunos casos bajo el contexto de peligrosos retos virales difundidos en redes sociales.

Según datos dados a conocer por la autoridad sanitaria mediante un video publicado en su cuenta oficial de X, “los casos en adolescentes pasaron de 168 en 2006 a más de mil en 2025”. Además, “los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en el mismo período”, señala en el registro audiovisual Juan Carlos Ríos, director del Centro de Información Toxicológica UC (CITUC).

El paracetamol, utilizado comúnmente para tratar fiebre y dolor, es seguro en dosis adecuadas. Sin embargo, su ingesta en grandes cantidades puede provocar daño hepático severo, hospitalización, trasplante e incluso la muerte.

En ese contexto, el director de la escuela de Medicina y académico de la Universidad del Alba, Jaime Lepe, advierte que “existe una falsa sensación de seguridad con medicamentos de uso común como el paracetamol, que en sobredosis puede provocar daño hepático irreversible en muy pocas horas. No es un juego y sus consecuencias pueden ser graves o incluso fatales”.

Llamado a la prevención y al rol de los adultos

Uno de los factores que explican este fenómeno es la proliferación de retos virales en plataformas digitales, donde jóvenes son incentivados a consumir dosis peligrosas del medicamento como parte de desafíos que trivializan sus efectos.

Desde el Minsal enfatizaron la importancia de respetar las dosis indicadas y de supervisar el acceso a medicamentos en el hogar, especialmente en menores de edad.

En esa línea, especialistas advierten que el problema no solo es sanitario, sino también educativo y cultural, debido a la influencia de redes sociales en conductas de riesgo.

“Los retos virales están normalizando conductas de alto riesgo en adolescentes. Aquí hay un desafío urgente para familias, colegios y autoridades: educar en pensamiento crítico digital y prevención en salud”, agrega el académico.

El experto profundiza además en que “es clave que los adultos supervisen el acceso a medicamentos en el hogar y conversen abiertamente con sus hijos sobre los riesgos. La prevención comienza en la casa”.

Qué hacer ante sospecha de intoxicación

Si bien los retos en redes sociales pueden incidir en este tipo de casos, el error en la administración de dosis por parte de adultos también sigue siendo un factor relevante.

Ante cualquier sospecha de intoxicación, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Una atención oportuna puede ser clave para contener el avance del daño que produce el fármaco.

De igual forma, se debe consultar urgentemente frente a síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia o confusión tras la ingesta de medicamentos, ya que el daño hepático puede progresar rápidamente.

“Este fenómeno demuestra que necesitamos fortalecer las campañas de educación sanitaria, incorporando el impacto de las redes sociales en la toma de decisiones de los jóvenes”, concluye el doctor Jaime Lepe.

El aumento sostenido de estos casos evidencia un fenómeno emergente que cruza salud, educación y entorno digital, y que requiere una respuesta coordinada entre autoridades, comunidades educativas y familias.