La aspirina reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer y estamos empezando a entender por qué

El mecanismo preciso mediante el cual la aspirina previene el cáncer ha permanecido como un misterio durante mucho tiempo.

“Este fantástico fármaco actúa tanto dentro como fuera de la célula”, explicó Martling, por lo que podrían estar implicados varios mecanismos diferentes.

Sus propios trabajos señalan a una enzima intracelular denominada COX-2, la cual, como sabemos, es inhibida por la aspirina.

Esta enzima contribuye a la producción de compuestos de naturaleza hormonal llamados prostaglandinas, los cuales, a su vez, activan una vía de señalización que puede derivar en un crecimiento celular descontrolado.

Una investigación reciente realizada por Rahul Roychoudhuri —profesor de inmunología oncológica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido)— y sus colegas sugiere que podría existir otro mecanismo que involucra a un gen que impide que las células T del sistema inmunitario detecten y eliminen las células cancerosas metastásicas.

Descubrieron que este gen puede ser activado por un factor de coagulación denominado tromboxano A2, el cual —como su nombre indica— ayuda a la sangre a formar coágulos cuando sufrimos una lesión.

Como la aspirina inhibe el tromboxano, esta podría, por consiguiente, hacer que las células cancerosas resulten más visibles para el sistema inmunitario. Este hallazgo supuso una sorpresa para el equipo.

La investigación de Roychoudhuri se llevó a cabo en ratones, por lo que no podemos asegurar que los resultados sean válidos también para los seres humanos.

Sin embargo, una intrigante investigación realizada por Langley y sus colegas ha demostrado que las personas que han padecido cáncer colorrectal o cáncer gastroesofágico presentan niveles de tromboxano mucho más elevados que los individuos sanos —incluso hasta seis meses después de un tratamiento exitoso—, lo que sugiere que esta sustancia podría ser también un factor impulsor de la metástasis en los seres humanos.

¿Una cura para todo?

Sigue siendo objeto de debate quién exactamente debería tomar aspirina de forma regular y cuándo.

Algunos investigadores consideran que los beneficios combinados en relación con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer deberían fomentar una mayor adopción de su uso.

Burn, quien en el pasado tomó aspirina como medida preventiva, se muestra optimista respecto a su potencial para la salud pública.

“Realizamos un amplio estudio en el que demostramos que, si todas las personas de unos 50 años tomaran una aspirina de dosis baja durante diez años, la mortalidad nacional por todas las causas se reduciría en un 4%”, afirmó Burn.

Sin embargo, la mayoría de los investigadores sostienen que su uso debería restringirse únicamente a pacientes específicos.

“Una cosa es administrar aspirina a una población con cáncer, pero otra muy distinta es ofrecer a la población sana algo que también podría perjudicarla”, dijo Martling.

Esto se debe a que la aspirina puede tener efectos adversos graves y es poco probable que resulte eficaz para todas las personas o para todos los tipos de cáncer.

Sin embargo, si usted padece el síndrome de Lynch o ha recibido tratamiento para el cáncer intestinal, podría valer la pena consultar si una dosis baja regular resultaría beneficiosa.

“Consulte siempre a un médico u otro profesional de la salud antes de comenzar a tomar aspirina”, señala Langley.

A medida que las investigaciones sobre la aspirina siguen acumulándose, es posible que aún nos aguarden algunas sorpresas.

Pero, ¿se extenderá la larga historia de la aspirina otros 4.000 años hacia el futuro?