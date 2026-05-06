Programa “Sembrando Cultura” de Coopeuch celebró 26 años con conciertos en Rancagua y Viña del Mar

Dos fiestas culturales se vivieron en Rancagua (Región de O’Higgins) y Viña del Mar (Región de Valparaíso) con la realización de dos conciertos sinfónicos gratuitos, que celebraron los 26 años del programa de Coopeuch “Sembrando Cultura”.

Los eventos del más alto nivel se desarrollaron junto al Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile y contó con las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

En total, cerca de 2.000 personas que se congregaron entre ambos conciertos, quienes vivieron una experiencia única, viajando por el país a través de la música y los clásicos del repertorio nacional.

Adicionalmente, la cooperativa organizó dos funciones educativas, donde 1.400 estudiantes escolares de varias comunas de ambas regiones, disfrutaron de conciertos especialmente pensados para ellos, compartiendo además con los músicos.

A través de las presentaciones de los cuerpos artísticos del CEAC, “Sembrando Cultura” reafirmó que la cultura es un motor clave para el bienestar y la inclusión social.

“Este año seguimos fortaleciendo el programa ‘Sembrando Cultura’, con nuevas funciones que nos permitieron llegar a más comunidades del país. Para Coopeuch promover el acceso a la cultura es parte de nuestra visión de desarrollo inclusivo y de largo plazo, coherente con nuestro modelo empresarial cooperativo. Por eso, facilitar su acceso es parte del compromiso que tenemos con nuestros cerca de 1 millón 300 mil socios, con sus familias y con Chile”, señaló Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch.

En esa línea, comentó que “impulsar ‘Sembrando Cultura’ refleja la convicción de que la cultura debe ser para todos, y que a través de una gestión sólida y con alianzas de largo plazo podemos generar un impacto positivo y sostenible”.

La histórica alianza entre Coopeuch y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, ha permitido llevar espectáculos del más alto nivel a más de 30 ciudades del país, impactando a más de 365 mil personas, entre ellos, más de 30 mil niños y jóvenes, quienes han participado en funciones educativas diseñadas para inspirar y enseñar a las nuevas generaciones.