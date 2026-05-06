Gobierno de Kast suma otra renuncia de seremi y alcanza 20 bajas desde marzo

El gabinete regional del presidente José Antonio Kast sigue perdiendo piezas. Esta vez, el turno fue en el norte: la seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Camila Alonso Klaric, dejó el cargo y con eso el contador de salidas en regiones llegó a 20 en lo que va de la administración.

La salida se oficializó este miércoles, con el clásico libreto: “motivos personales”. Desde el ministerio agradecieron su paso por la cartera y cerraron la puerta sin mayor detalle. Pero en el Congreso y en la propia zona el tema no pasó desapercibido. Porque más allá de la explicación formal, lo que queda dando vueltas es otra cosa: la seguidilla de renuncias que obliga a barajar y dar de nuevo en servicios clave.

Alonso —abogada formada en la Universidad de Antofagasta y cursando un magíster en derecho administrativo— había asumido con discurso de orden y gestión territorial. Duró menos de lo esperado. Y su salida no ocurre en el vacío: se suma a una cadena de cambios que ya venía generando ruido por la forma en que se han hecho algunos nombramientos.

Desde la oposición en la región, las críticas llegaron rápido. El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) apuntó directo al corazón de La Moneda: el famoso “Segundo Piso”. Según dijo en X, ahí estaría el problema de fondo, acusando descoordinación, decisiones mal ejecutadas y asesores “con sueldos millonarios” que, a su juicio, terminan frenando la gestión más que empujarla. Su diagnóstico fue sin anestesia: cada salida de un seremi implica retroceder varios casilleros en la pega regional.

El episodio vuelve a instalar una pregunta incómoda para el Ejecutivo: cuánto pesan estos cambios en la capacidad real del gobierno para desplegarse en regiones. La baja anterior había sido hace menos de una semana, cuando salió el seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá. Ahora, Antofagasta se suma a la lista.