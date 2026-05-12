Sangrado de encías: el síntoma silencioso que afecta a más del 90% de los adultos en Chile

Las enfermedades periodontales se han transformado en una de las problemáticas de salud bucal más extendidas en Chile. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, más del 90% de los adultos presenta algún grado de afección en las encías y, entre las personas de 35 a 44 años, cerca del 77,5% padece periodontitis severa o avanzada, cifras que incluso superan el promedio mundial.

En el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, que se conmemora este 12 de mayo, Ángela Anzola, periodoncista de Clínica Mora Pavic, advirtió sobre la escasa percepción de riesgo que existe frente a este tipo de enfermedades. “La realidad chilena es preocupante y, en muchos casos, subestimada. Tenemos una altísima prevalencia de enfermedades periodontales, lo que refleja no solo deficiencias en hábitos de higiene, sino también una baja percepción de riesgo por parte de la población. La salud bucal sigue sin integrarse completamente como parte esencial de la salud general”, explicaa la especialista.

La profesional explica que la gingivitis corresponde a la etapa inicial de la enfermedad periodontal y se manifiesta con inflamación, enrojecimiento y sangrado de encías. Aunque es reversible, muchas personas tienden a normalizar estos síntomas y postergan la consulta odontológica. “La gran mayoría de los adultos presenta al menos gingivitis. Es decir, encías inflamadas que sangran al cepillado. Aunque muchos lo consideran normal, no lo es. Es una señal de enfermedad activa que requiere atención”, enfatiza.

Si no se trata oportunamente, la enfermedad puede evolucionar hacia una periodontitis, condición crónica que destruye el tejido de soporte de los dientes y puede provocar movilidad dental e incluso la pérdida de piezas. “La periodontitis ya no es reversible, pero sí puede controlarse en el tiempo con tratamiento adecuado y mantenciones periódicas”, explica.

Enfermedades que impactan todo el organismo

El deterioro de las encías no solo afecta la salud oral y la calidad de vida, sino que también puede tener consecuencias en otras áreas del organismo. “Las encías inflamadas actúan como una puerta de entrada para bacterias al torrente sanguíneo. Esto genera una respuesta inflamatoria sistémica que puede agravar enfermedades crónicas”, afirma la especialista.

Entre las patologías asociadas figuran la diabetes descompensada, enfermedades cardiovasculares y complicaciones durante el embarazo. Según Anzola, detrás de las altas cifras influyen factores como la falta de educación preventiva, el acceso desigual a atención odontológica y deficientes hábitos de higiene oral. “Muchas personas no utilizan hilo dental, no mantienen una técnica adecuada de cepillado y solo consultan cuando existe dolor, lo que falta es incorporar la prevención como un hábito constante”, sostiene.

La situación también genera preocupación entre niños y adolescentes, donde los casos de gingivitis continúan en aumento debido a malos hábitos adquiridos desde temprana edad, dietas con alto consumo de azúcar y escasos controles odontológicos.

Prevención y controles: claves para evitar daños irreversibles

Anzola insiste en que existen señales que nunca deben pasarse por alto, como el sangrado de encías, inflamación, mal aliento persistente, retracción gingival o movilidad dental. “Ninguno de estos signos es normal. Detectar la gingivitis a tiempo puede evitar el desarrollo de periodontitis, una enfermedad silenciosa pero altamente destructiva”, advierte.

Entre las principales recomendaciones, la especialista destaca mantener un correcto cepillado al menos tres veces al día, utilizar hilo dental diariamente, complementar con enjuague bucal y asistir a controles preventivos cada seis meses, incluso en ausencia de molestias. “Prevenir hoy es evitar tratamientos complejos mañana. La salud de las encías no solo permite conservar los dientes, sino que también impacta directamente en la salud general y la calidad de vida”, concluye.