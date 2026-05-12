Asociación Nacional de Prensa acusa “expropiación” en norma sobre IA y derechos de autor

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) cuestionó duramente la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno al proyecto de Reconstrucción Nacional respecto del uso de contenidos protegidos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

El gremio acusó que la nueva redacción agrava los problemas advertidos previamente y deja a las plataformas tecnológicas en una posición aún más favorable.

Según la ANP, la propuesta permitiría utilizar obras protegidas “sin autorización ni remuneración” para entrenamiento, desarrollo o despliegue de sistemas de inteligencia artificial.

“El Fondo creado por el nuevo Título VIII no es una compensación, sino un fondo de ‘reflexión con dirección estatal’ tras la expropiación regulatoria que incorpora el gobierno en su propuesta. La propiedad intelectual está garantizada por los numerales 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que aseguran a su titular el dominio sobre bienes incorporales y los derechos exclusivos de autor y conexos. La privación de los atributos esenciales del dominio —en particular, las facultades de autorizar usos comerciales de la obra y de percibir remuneración por ellos— solo procede mediante expropiación autorizada por ley general o especial, previo pago de la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, en los términos del artículo 19 N° 24 inciso tercero. Habilitar legalmente el uso masivo de obras protegidas para fines comerciales sin autorización ni remuneración configura una privación regulatoria de atributos esenciales del dominio que, por mandato constitucional, exige indemnización. El Fondo propuesto no satisface ese estándar bajo ninguna lectura razonable”, dice parte del comunicado.

La organización sostuvo además que el mecanismo planteado por el Ejecutivo debilita la protección de los derechos de autor y afecta directamente a medios de comunicación y creadores de contenido.

En esa línea, el gremio criticó la creación de un fondo de promoción asociado a la norma, asegurando que no constituye una compensación efectiva para los titulares de derechos.

“La propuesta transforma derechos exclusivos en subsidios inciertos”, advirtió la ANP en su declaración.

Asimismo, señalaron que el mecanismo representa “una transferencia regulatoria de riqueza desde los creadores nacionales hacia operadores tecnológicos globales”.

La asociación también cuestionó que la indicación elimine mecanismos de reserva de derechos presentes en regulaciones internacionales, lo que —afirman— deja en desventaja a los medios y titulares de obras frente al avance de grandes plataformas de IA.

Por ello, la ANP pidió al Congreso rechazar el artículo e incorporar una exclusión explícita para contenidos periodísticos dentro de cualquier excepción relacionada con inteligencia artificial.

Además, solicitaron abrir una mesa de diálogo con medios de comunicación, titulares de derechos y actores de la industria antes de continuar la tramitación legislativa.

El debate se da en medio de las discusiones de la denominada Ley Miscelánea o proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, que enfrenta una compleja tramitación en el Congreso tras el ingreso de cientos de indicaciones por parte de la oposición.