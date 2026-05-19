Jonas Salk: el científico que probó la vacuna en su familia y salvó a la humanidad de la polio

La poliomielitis, o polio, constituía una emergencia de salud pública. En 1952, Estados Unidos registró la cifra récord de 57.628 casos de esta enfermedad, la cual provoca parálisis espinal y respiratoria.

Los pacientes quedaban entonces confinados a grandes respiradores metálicos, conocidos como “pulmones de acero”, para poder respirar; estos dispositivos —junto con las férulas ortopédicas que usaban los niños en las piernas— se convirtieron en los símbolos perdurables de la polio.

La gente temía la llegada del verano, la época del año en la que los brotes eran más frecuentes.

Todos los padres conocían y temían los síntomas de la enfermedad, según Jody Zogran, una enfermera de sala que trabajó en el hospital de Pittsburgh donde Salk y su equipo desarrollaron su vacuna.

Le contó al programa Witness History de la BBC de casos de “niños pequeños [estaban] que estaban jugando fútbol un día, y de repente, se encontraban necesitando el pulmón de acero. Sin idea de lo que está ocurriendo, gritaban; y si sus piernas no están paralizadas, pateaban los costados del respirador”.

Aunque menos del 1 % de las infecciones derivaban en parálisis, la magnitud de los brotes de polio significaba que un gran número de niños terminaba, de igual manera, dentro de un pulmón de acero.

Podían permanecer encerrados en su interior -del cuello para abajo- durante días, meses o incluso años.

Los pacientes que Zogran atendía seguían siendo contagiosos, y tanto a ella como a sus colegas enfermeras se les comunicó que la única protección a su alcance era un lavado de manos riguroso.

“Nos lavábamos las manos cada vez que tocábamos a un paciente —o incluso con más frecuencia—, y recuerdo llegar a casa por la noche con las manos totalmente doloridas y agrietadas”, relató.

Si bien eran principalmente los niños quienes se veían afectados por la polio, nadie estaba a salvo.

El futuro presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt —entonces una estrella política en ascenso—, contrajo el virus en 1921, a la edad de 39 años.