Cáncer en Chile: expertos piden acelerar acceso a terapias innovadoras y estudios clínicos urgentes

Según estimaciones de Globocan, el cáncer representa una de las principales causas de muerte en Chile. Cada año, más de 60.000 chilenos reciben un nuevo diagnóstico, y lamentablemente, las muertes de origen oncológico superan las 31.000 anuales. Esta realidad, lejos de ser solo una estadística, representa historias de dolor, esperanza y resiliencia para miles de personas y sus familias. Ante este escenario, la investigación clínica en oncología se vuelve no solo relevante, sino urgente.

Investigar es transformar. Cada estudio clínico es una oportunidad concreta de ofrecer alternativas terapéuticas innovadoras, especialmente para quienes han agotado otras opciones. Pero también es una forma de anticipar el futuro: muchas de las terapias que hoy se evalúan serán el estándar de tratamiento en los próximos cinco o diez años.

A su vez, Chile enfrenta un retroceso en investigación clínica tras el aumento sostenido de los tiempos regulatorios para aprobar nuevos estudios. Los plazos del Instituto de Salud Pública (ISP), que hasta 2024 eran considerados los más ágiles de Latinoamérica con un promedio cercano a los 50 días, hoy superan los tres meses, afectando la llegada de terapias innovadoras y el acceso temprano de pacientes a nuevos tratamientos.

En ese contexto, Julio San Martín, gerente general del Centro de Estudios Clínicos SAGA, destacó la importancia estratégica que tienen los estudios clínicos para el país y la necesidad de fortalecer su desarrollo. “La investigación clínica no solo permite acercar tratamientos innovadores a los pacientes de manera temprana, sino que también posiciona a Chile como un actor relevante en el avance de la medicina a nivel regional y global. Para mantener ese liderazgo, es fundamental contar con un ecosistema que entregue certezas regulatorias, promueva la inversión en investigación y comprenda que detrás de cada estudio hay pacientes esperando nuevas oportunidades terapéuticas”, señaló.

Por su parte, Marcelo Garrido, director médico del Centro de Estudios Clínicos SAGA, enfatizó el impacto directo que tienen estos estudios en la calidad de vida de las personas. “La investigación clínica no es el futuro, es el presente de la oncología moderna. Cada paciente que accede a un estudio no solo busca una respuesta personal, sino que deja un legado para quienes vendrán después”, explicó.

En el marco del Día Mundial de los Estudios Clínicos, fortalecer la investigación clínica es clave para avanzar hacia una medicina más innovadora, equitativa y centrada en las personas. En un país donde miles de familias enfrentan el cáncer cada año, impulsar estos estudios no solo representa desarrollo científico, sino también una esperanza concreta para quienes esperan nuevas oportunidades de tratamiento y una mejor calidad de vida.

La investigación clínica no es el futuro, es el presente de la oncología moderna. Cada paciente que accede a un estudio no solo busca una respuesta personal, sino que deja un legado para quienes vendrán después.

Investigación clínica: el desafío para mantener el liderazgo regional

Aunque Chile mantiene una posición destacada en investigación clínica en América Latina, especialistas advierten que el aumento en los tiempos regulatorios podría afectar la llegada de nuevos estudios y retrasar el acceso temprano de pacientes a terapias de última generación.

el llamado apunta a fortalecer un ecosistema que combine agilidad regulatoria, inversión en innovación y acceso equitativo a tratamientos. Para miles de pacientes oncológicos y sus familias, los ensayos clínicos representan mucho más que desarrollo científico: son una oportunidad concreta de esperanza, calidad de vida y nuevas alternativas terapéuticas frente a una enfermedad que sigue creciendo en el país.