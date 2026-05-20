Pronóstico y apuestas UC vs Barcelona: Cuánto Paga el Partido por Copa Libertadores

Universidad Católica y Barcelona SC se vuelven a ver las caras por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Los Cruzados llegan como líderes con 7 puntos —empatados con Cruzeiro y por encima de Boca Juniors (6)—, mientras que el Ídolo cierra la zona con apenas 3 unidades y se juega buena parte de sus opciones de avanzar.

Veamos un análisis directo de las cuotas y probabilidades para cada equipo, según datos del sitio especializado Apuesta Legal Chile.

¿Cuánto Paga el Partido Universidad Católica vs Barcelona SC?

Para este compromiso, las casas de apuestas ofrecen opciones variadas que puedes analizar en la herramienta de Cuánto Paga. Escribe el monto que quieres apostar y calcula al instante tus potenciales ganancias:







Las casas de apuestas son claras: el triunfo local manda. En Betano, la victoria de Universidad Católica paga 1.73, el empate 3.60 y el triunfo visitante de Barcelona SC se dispara hasta 5.00.

Tonybet y Jugabet entregan cuotas casi idénticas, así que el mercado no deja dudas sobre quién es favorito.

Para mercados alternativos los números también son atractivos: Ambos Marcan paga 2.00 (Sí) frente a 1.75 (No), Más de 2.5 goles se cotiza en 2.15 y la doble oportunidad “UC o empate” entrega 1.17.

Pronóstico Universidad Católica vs Barcelona SC

Los números respaldan claramente a los Cruzados, pero con un matiz importante: el empate aparece prácticamente con la misma probabilidad que el triunfo local.

Las proyecciones reparten 45% para Universidad Católica, 45% para el empate y apenas 10% para Barcelona SC, lo que convierte a la doble oportunidad “UC o empate” en la jugada de menor riesgo.

El historial directo más reciente refuerza la lectura: en la ida del grupo, jugada el 30 de abril en Guayaquil, Universidad Católica se impuso 2-1 como visitante.

Si fue capaz de ganar en el calor de Ecuador, su escenario en casa es todavía más favorable. Aun así, el fútbol siempre deja espacio para la sorpresa: Barcelona SC viene de un batacazo enorme, venciendo 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, y ese impulso anímico no se puede ignorar.

¿Cómo Llegan Universidad Católica y Barcelona SC?

Universidad Católica afronta la fecha en un buen momento. En sus últimos cinco partidos suma dos victorias por torneos locales (2-0 a Deportes Limache) y un empate sin goles ante Cruzeiro, partido en el que dejó la valla en cero y reafirmó su solidez defensiva en casa.

Su goleador, Fernando Zampedri, atraviesa una temporada brillante con 13 anotaciones, y a su lado emerge la figura de Joaquín Giani (7). Si los Cruzados logran emparejar a Cruzeiro y Boca en la última fecha, terminar primeros del grupo está al alcance.

Barcelona SC, en cambio, vive de altibajos. Le ganó 3-0 a Aucas en Liga Pro, eliminó a Insutec en Copa Ecuador (4-2) y, sobre todo, dio el golpe del grupo al imponerse 1-0 a Boca en su cancha.

Sin embargo, en el torneo doméstico cayó ante Independiente del Valle (0-1) y empató con Manta. Sus referencias ofensivas son Darío Benedetto (5 goles), Janner Quiñónez (4) y Maxi Céliz (3).

El gran problema sigue siendo defensivo: 6 goles encajados en 4 partidos por Libertadores, la peor marca del grupo.

¿A qué Hora Juegan Universidad Católica vs Barcelona SC?

El partido está programado para el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas de Chile. Estos son los horarios por país:

– Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30

– Bolivia y Venezuela: 19:30

– Perú, Ecuador y Colombia: 18:30

– México (CDMX): 17:30

¿Dónde ver el Partido de Universidad Católica vs Barcelona SC?

La transmisión para Sudamérica corre por cuenta de ESPN, con streaming disponible en Disney+ para los suscriptores del plan estándar con publicidad o superior.

Ahora también puedes averiguar dónde ver partidos de fútbol en vivo directamente desde la plataforma de Apuesta Legal Chile con su herramienta detallada que te muestra qué medios tienes disponibles para cada liga y partido en Chile.

Universidad Católica vs Barcelona SC: Posibles Alineaciones

Posible 11 titular de Universidad Católica: Thomas Gillier; Daniel González, Branco Ampuero, Alfonso Parot; Agustín Farías, Marcelino Núñez, Juan Cornejo, César Pinares; Clemente Montes, Joaquín Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Posible 11 titular de Barcelona SC: Javier Burrai; Mario Pineida, Luca Sosa, Xavier Arreaga, Aníbal Chalá; Bruno Piñatares, Maxi Céliz; Janner Quiñónez, Miguel Parrales, Joao Rojas; Darío Benedetto. DT: Ismael Rescalvo.

¿Cuándo Juegan Universidad Católica vs Barcelona SC por la Copa Libertadores?

El duelo está programado para este jueves 21 de mayo de 2026, a las 20:30 horas de Chile, en el Claro Arena de Santiago. El árbitro designado es J. Benítez.