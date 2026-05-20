Filme sobre militares que se opusieron al golpe cierra acuerdo internacional

La película chilena “Hangar Rojo”, dirigida por Juan Pablo Sallato (“Ojos Rojos”), fue adquirida por la compañía estadounidense Pragda, ahora portadora de todos sus derechos para Estados Unidos y Canadá, informó radio Biobio.

Biobio citó un reporte de la revista estadounidense Variety, que también detalla que el filme en blanco y negro fue vendido a España (Festival Films), Italia (I Wonder), Grecia (Weird Wave), Polonia (Cinobo) y Chile (Storyboard Media).

“‘Hangar Rojo’ representa a la perfección el tipo de cine que queríamos incorporar a nuestra nueva línea de ventas, más allá del mercado educativo: un thriller con conciencia social que combina tensión, una perspectiva contemporánea y una temática especialmente actual, junto con una calidad excepcional”, señaló a la revista Marta Sánchez, CEO de Pragda.

“Tiene todos los elementos para conectar directamente con el público norteamericano. Nos enorgullece emprender este proyecto junto al equipo de MPM Premium”, añadió.

“Cuando un cliente se enamora de una película en los primeros minutos de visionado, lo único que queda es confiar en su estrategia y visión”, apuntó Natalia Isotta, directora de ventas iberoamericanas y festivales internacionales de MPM Premium, presente en el Festival de Cine de Cannes.

“Hangar Rojo” tuvo su estreno mundial en la sección Perspectives de la Berlinale 2026, donde Premium Films, en colaboración con su filial MPM Premium, adquirió los derechos de distribución.

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Historia real

Ambientada durante los tres primeros días del golpe militar de 1973, la historia devela sucesos poco conocidos que rodearon el derrocamiento de Salvador Allende. La trama se centra en un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea y soldados rasos que se opusieron al golpe y sufrieron castigos por su desobediencia a la institución.

“Basada en el libro de Fernando Villagrán, ‘Disparen a la bandada’, la serie sigue al capitán Jorge Silva, un exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea al que se le ordena convertir la Academia de la Fuerza Aérea en el ‘Hangar Rojo’, un centro de detención y tortura durante el golpe militar en Chile”, detalla Variety.

“Desde su estreno en Berlín, la película ha tenido una excelente acogida en festivales y se han confirmado proyecciones en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. La crítica ha recibido muy positivamente, elogiando su formato, su cinematografía y las interpretaciones”, acotó Isotta.

“Hangar Rojo” también se llevó el Premio del Público en el Festival de Cine de Málaga, donde el protagonista Nicolás Zárate se llevó la Biznaga de Plata por su interpretación del Capitán Silva. En total, fueron cuatro galardones.

La cinta es una producción de Villano Producciones (Chile), liderada por Juan Ignacio Sabatini, en coproducción con Brava Cine y HD Argentina (Argentina), Rain Dogs, Berta Films y Caravan (Italia).