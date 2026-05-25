Apnea del sueño: innovadora terapia oral logra reducir episodios respiratorios en estudio

Un tratamiento oral experimental para la apnea obstructiva del sueño mostró resultados positivos en un ensayo clínico internacional de fase 3, marcando un posible cambio en el abordaje de una enfermedad que afecta a millones de personas y que, hasta hace poco, carecía de terapias farmacológicas específicas.

La investigación, publicada en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, evaluó la combinación AD109, compuesta por aroxibutinina y atomoxetina, en pacientes que no toleran el tratamiento tradicional con CPAP. Los resultados fueron destacados por el cardiólogo y referente internacional en medicina de precisión y longevidad, Eric Topol.

El estudio SynAIRgy incluyó a 646 adultos con apnea obstructiva del sueño de leve a grave, todos intolerantes o reacios al uso del CPAP. Tras 26 semanas de tratamiento diario, quienes recibieron AD109 registraron una disminución del 44% en el índice de apnea-hipopnea, frente al 17,6% observado en el grupo placebo.

Además de reducir los episodios respiratorios, el fármaco mostró mejoras en la oxigenación nocturna y en la carga hipóxica, sin requerir pérdida de peso ni provocar sedación, un aspecto considerado relevante por los investigadores.

La apnea obstructiva del sueño afecta a más de 936 millones de personas en el mundo, aunque se estima que cerca del 80% desconoce su diagnóstico. La enfermedad se asocia a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares y accidentes de tránsito, además de afectar significativamente la calidad de vida.

Cómo funciona el nuevo tratamiento

AD109 actúa directamente sobre la musculatura de la vía aérea superior. La combinación de atomoxetina, un inhibidor de la recaptación de norepinefrina, y aroxibutinina, un agente antimuscarínico, busca evitar la pérdida de tono muscular que ocurre durante el sueño y que favorece el colapso de las vías respiratorias.

A diferencia de otros tratamientos recientes, como Tirzepatide, aprobado por la FDA en 2024 para pacientes con apnea asociada a obesidad, AD109 no actúa mediante la reducción de peso, sino directamente sobre el mecanismo neuromuscular de la enfermedad.

Revisiones científicas recientes, como la publicada en el American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, sostienen que “abordar la disfunción neuromuscular puede producir reducciones en la obstrucción de las vías respiratorias y mejoras significativas en la oxigenación, incluida la carga hipóxica, una métrica estrechamente relacionada con las secuelas de la apnea obstructiva del sueño”.

Efectos adversos y desafíos

Pese a los resultados positivos, el estudio también reportó efectos secundarios relevantes. El 21,2% de los pacientes tratados con AD109 abandonó la terapia debido a eventos adversos, frente al 3,1% del grupo placebo.

Entre las molestias más frecuentes se reportaron sequedad de boca, náuseas, insomnio y dificultad para orinar, aunque no se registraron eventos graves asociados directamente al tratamiento.

La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por episodios repetidos de colapso parcial o total de la vía aérea durante el descanso nocturno. Esto provoca microdespertares, disminución del oxígeno en sangre y fragmentación del sueño.

Los síntomas más comunes incluyen ronquidos intensos, sensación de ahogo al dormir, despertares frecuentes, somnolencia diurna y necesidad de orinar varias veces durante la noche. Durante décadas, el tratamiento estándar fue el CPAP, un dispositivo que mantiene abiertas las vías respiratorias mediante presión continua de aire. Sin embargo, cerca de la mitad de los pacientes abandona el tratamiento durante el primer año por molestias o dificultades de adaptación.

Otras alternativas, como los dispositivos de avance mandibular, la terapia miofuncional o la cirugía, tampoco resultan efectivas para todos los casos.

Para los especialistas, la llegada de terapias orales dirigidas podría abrir una nueva etapa en el tratamiento personalizado de la apnea obstructiva del sueño, especialmente en pacientes que no logran adherir a las terapias convencionales.