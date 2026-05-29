Cáncer colorrectal y la importancia de una detección temprana

El cáncer de colon —también llamado colorrectal— es una enfermedad en la que aparecen células malignas en el intestino grueso, principalmente en el colon y, a veces, en el recto. Suele originarse a partir de pólipos intestinales que, si se detectan a tiempo, pueden eliminarse antes de evolucionar a cáncer. El problema es que en etapas iniciales muchas veces no presenta síntomas, por lo que la prevención y detección precoz son esenciales.

A nivel mundial, constituye un problema prioritario de salud, siendo la segunda causa de muerte por tumores malignos. En 2022 se estimaron más de 1,9 millones de casos nuevos y más de 900 mil muertes. En Chile, según cifras del DEIS y Minsal, es la segunda causa de muerte por cáncer y el tercero más frecuente, con cerca de 3.000 fallecimientos.

Por su impacto, fue incorporado al sistema GES para personas desde los 15 años, lo que garantiza acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento en Fonasa e Isapres.

Entre las causas del aumento de afectados con esta enfermedad, destacan el envejecimiento, sedentarismo, estrés y cambios en la alimentación. Muchos de estos factores son modificables, por lo que el llamado es a prevenir.

Entre las medidas a aplicar surge la importancia de realizar actividad física regular, mantener un peso saludable, aumentar el consumo de fibra, limitar carnes rojas y alimentos procesados, y evitar alcohol y tabaco. También se deben considerar los antecedentes familiares, ya que en esos casos se recomienda realizar exámenes de detección temprana.

El detectar a tiempo mejora el pronóstico. Los síntomas suelen ser tardíos e incluyen sangre en deposiciones, cambios persistentes en el hábito intestinal, dolor abdominal, baja de peso, fatiga y anemia. En personas con mayor riesgo, incluso sin síntomas, existen chequeos de tamizaje como el test de sangre oculta en deposiciones.

El examen que confirma el diagnóstico es, en la mayoría de los casos, la colonoscopía, ya que permite observar el colon y tomar biopsias o retirar pólipos.

En el mes del cáncer colorrectal, el mensaje central es claro: prevenir con hábitos saludables y exámenes en caso de padecer factores de riesgo o antecedentes familiares de cáncer, así como también reconocer a tiempo los signos de alarma y gestionar un acceso oportuno al diagnóstico.